5 éve – Két favágó halt meg a Rábaközben

Két ember halt meg a napokban favágás közben a Rábaközben. Egyikük Kónyban, a másik férfi Rábaszentmihályon. Mindkettőjüknek a kidőlő fa okozta a halálát. Az áldozatokat jól és segítőkésznek ismerték a helyiek falujukban. Kónyban egy hatvanas éveiben járó férfi halt meg, még Rábaszentmihályon egy 54 éves férfi nem tudott kitérni a dőlő fa elől.

Kónyban egy hatvanas éveiben járó férfi halt meg. Ő az úgynevezett „Hangszélen”, a határra dőlő kertek végében akart egy akácfát kivágni. A helyszínen, a learatott kukoricaföldön orvosi gumikesztyűk és keréknyomok emlékeztetnek a tragédiára. És a hosszában elrepedt fatörzs. Jól látszik, hogy a belseje korhadt volt. Emiatt nem úgy dőlt ki, ahogy azt eltervezték. B. Jenő gyakorlott favágó volt, munkahelye az egyik szomszédos község fatelepén volt. Az elrepedt és felvágódó törzs olyan súlyos fej- és mellkassérüléseket okozott nála, hogy nem lehetett megmenteni az életét. Érkezett hozzá mentőautó és mentőhelikopter is, sajnos hiába. Őt unokái is siratják.

Forrás: Kisalföld Archív

Rábaszentmihályon a Rába mellett, Mérges közelében, a hullámtérben dolgozott egy csoport. P. Vilmos baráti segítségként volt jelen a munkánál. Az 54 éves férfi nem tudott a dőlő fa elől kitérni. Felesége, hétéves kislánya és felnőtt fia gyászolja. Győrben dolgozott és barátságos, jóravaló emberként jellemzik a falubeliek, akiket megdöbbentett a tragédia. A Kisalföld megkereste a megyei rendőr-főkapitányságot is a történtekkel kapcsolatban. A sajtóosztálytól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a rábaszentmihályi eset kapcsán foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés bűntett gyanúja miatt indítottak nyomozást ismeretlen tettes ellen. A kónyi tragédia körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálják. A vizsgálatokról nem közöltek részleteket.

Óvintézkedések favágáshoz. Megkérdeztünk egy szakembert, aki harminc éve jár fát vágni az erdőre, mire kell figyelni munka közben. Elmondta: a fa törzsének környékét alaposan ki kell tisztítani, hogy ne akadályozza semmi a munkát. Ellenőrizni kell, hogy nincs-e törött ág a fán. Vágás közben a fa kétszeres hosszán belül senki nem tartózkodhat, csak a fűrészes. Elengedhetetlen a megfelelő fűrész és a védőfelszerelés. Meg kell határozni a dőlés irányát, számításba véve a szélirányt. A korhadásról árulkodhat a fatörzs elszíneződése és puhább állaga.

15 éve – Nem csak a KRESZ-t szigorítanák

A próbajogosítvány bevezetését, a KRESZ szigorítását, a segédmotorok rendszámtáblázását, az autósiskolák akkreditálását látná célszerűnek Kondorosi Ferenc, az„Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztos.

„Olyan a közlekedési morál ma Magyarországon, mint a társadalom általános erkölcsi állapota, tehát nem túl kedvező. Nagyon sok a figyelmetlen, nemtörődöm, szándékos szabályszegő, bár arra is van példa, hogy az emberek egy-egy baleset hatására próbálnak egy-két hétig figyelmesebben vezetni” – véli Kondorosi Ferenc.

Kondorosi Ferenc kormánybiztos szerint három eszközrendszer segítségével javítható az állapot a közutakon: a jogszabályok ereje, a jogalkalmazás szigorítása s a közvélemény befolyásolása pozitív példákkal. A politikus úgy értékeli: a nemrég bevezetett objektív felelősség, zéró tolerancia egyértelműen bevált. Erről árulkodnak az adatok. „A gépjármű-vezetői képzést kell fejleszteni, hatékonyabbá tenni. Szeretnénk bevezetni a próbajogosítvány intézményét. A jogosítványszerzést két- vagy többlépcsőssé tennénk” – tájékoztatott a tervekről a kormánybiztos, aki ezt a lépést azzal indokolja, hogy a 20év alattiak okozzák a balesetek 10százalékát. Van olyan ország, ahol a friss jogosítvánnyal rendelkező nem vezethet autópályán, van olyan, ahol nem vezethet esőben, van, ahol csak felnőttel vezethet. Emellett az autóvezető-képzés színvonalát is emelnék: az autósiskolák működését akkreditációhoz, minőségi követelmény teljesítéséhez kötnék, folyamatosan ellenőriznék tevékenységüket. Erről szakmai vita folyik.

Egy gyermek kiszolgáltatottabb helyzetben van, mint egy felnőtt, többletgondoskodásra van szüksége és joga. Az alkotmány szerint különös védelemben kell hogy részesüljenek, ezért szigorúbban büntetnék azt, aki egy gyermekülést nem kapcsol be, mint azt, ha egy felnőtt nem kapcsolja be a biztonsági övét. A KRESZ módosításáról a kormánybiztos elmondta: a gyalogosbalesetek száma egyértelművé tette, hogy át kell gondolni a jelenlegi szabályokat. Ha a gyalogos megáll a gyalogátkelőhely közvetlen közelében, akkor az autósnak is meg kellene állnia. Ha közeledik a gyalogos a zebrához, akkor csökkenteni kell a sebességet. A segédmotoros-balesetek 30 százalékában a vezetők alkohol befolyása alatt álltak. „A segédmotoros kerékpárokat fel rendszámozzuk, az autópiacon tapasztalható visszaélések és gépkocsilopások elleni fellépésként egyedi azonosítókkal látnánk el a járműalkatrészeket" – tette hozzá még Kondorosi Ferenc.

20 éve – A kölni bíboros-érsek Győrött

A győri megyés püspök kezdeményezésére a megyeszékhelyen élő, német kisebbségi önkormányzathoz tartozó katolikus hívők havonta egyszer a győr-belvárosi Magyar Ispita templomban misézhetnek. A templomnak magas rangú vendége volt: dr. Joachim Meisner bíboros, kölni érsek, aki beszédében elítélően foglalt állást az eutanázia kérdésében.

A győr-belvárosi Magyar Ispita templomban dr. Willy Klinkhammer kanonok mellett dr. Joachim Meisner bíboros, kölni érsek celebrálta a szentmisét. A hetvenéves német bíborost 1962-ben szentelték pappá. A bíboros-érsek Magyarországon tartózkodva kívánta megtisztelni Győrött a német kisebbségi önkormányzatot, elismerve tevékenységét, így talált alkalmat, hogy találkozzon Pápai Lajos megyés püspökkel, tegnap este pedig szentmisét celebrált a Magyar Ispita kis templomban, melyet a győri püspökség minden hónapban egy alkalommal átenged a Győrben és környékén élő német ajkú hívőknek. A bíboros-érsek a templomban mondott beszédében kitért azokra az időkre, amikor Európának, az emberi testre átültetett hasonlatával, két tüdeje, egy jobb és egy bal tüdőrésze volt. Csak néhány hónap és a kontinens együtt lélegzik, hiszen megszűnik a megosztottsága. A bíboros kitért beszédében az eutanáziára, a kegyes halálra. A belga és holland gyakorlatot elítéli –hangsúlyozta. Bele kell tudnunk törődni Isten akaratába. Jézus a közvetítő az ég és a föld között. A világszerte terjedő drog használatáról ugyancsak elítélően beszélt.

A bíboros-érsekkel misézett dr. Willy Klinkhammer kanonok, aki szinte ingázik Köln és Budapest között. Gyakran látogatja meg a magyarországi német közösségeket és havonta egy alkalommal Győrött a Magyar Ispitában misézik. A bíboros-kanonokot és a kíséretében érkezőket tegnap késő este nagy szeretettel fogadták a német kisebbségi önkormányzat győri központjában. Viszonzásképpen az érsek a kölni dóm ezüstérmét adta át és megáldotta a vacsorát.