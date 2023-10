60 éve - Központi napközi otthon Sopronban

Sopron Város Tanácsa a múlt év nyarán határozta el, hogy a belváros háromiskolájából: a Petőfi tériből, Színházutcaiból és Orsolyatériből összevonják a napközi otthonokat. Az összevonásnak pedagógiai indokai voltak. A nagy létszámú napközi otthonban kialakítható az osztályrendszer és a felsősök szakoktatása jobban megoldható. A központi napközi otthon színhelyűé az Orsolyatéri Általános Iskolára esett a választás. Az 1962—63. iskolaévben300 általános iskolai tanulóiratkozott be a központi napközi otthonba. A gyermekek megfelelő elhelyezésére, étkeztetésére azonban nem volt elég helyisége az iskolának. Sokszor előfordult, hogy a gyermekeik közül azok, akik a harmadik turnusban étkeztek, még 2 órakor sem kapták meg ebédjüket. Emiatt sok szülő panaszkodott a napközi otthonvezetőjének. A városi tanács gyorsanintézkedett. Megépült az új ebédlő. A napközi otthon most már minden igényt kielégít. Világítása és fűtése tökéletes. A díszítést a szülői munkaközösség tagjai végezték ízléssel, körültekintéssel. A konyhahelyiségei higiénikusak, és felszerelése megfelel a korszerű konyhakövetelményeinek. Az átalakítás 150 000 forintba került. A tervezők a további fejlesztésre is gondoltak. A tálalóból liftaknát képeztek ki, és így az elsőemeleti helyiséget is bekapcsolhatják a napközi otthonmunkájába. Az új otthont a múlt héten adta át rendeltetésének Tóth Béla, a városi tanács vb. művelődésügyi osztályának gazdasági igazgatója. Beszédében elismeréssel szólt a Győr-Sopronmegyei Építőipari Vállalat dolgozóiról, hogy gyorsan és jól végezték az átalakítást.

30 éve - Csövestanyából kulturális centrum

A Mahart jó pár évvel ezelőtt úgy döntött, kiselejtezi vízibuszainak egy részét, így került egy jó állapotban lévő hajó a gönyűi önkormányzat tulajdonába. A tervek, melyek a vízi járműhöz kapcsolódtak, fantasztikusak voltak. Ifjúsági centrumot, halászbüfét, hajózási múzeumot, és még vagy ezernyi dolgot szerettek volna csinálni a külső megjelenésében is reprezentatív hajóból. Ám a szép álmokból nem valósult meg semmi. Pontosabban csak az, hogy az akkor még hazánk területén ideiglenesen állomásozó szovjet csapatok egyik harckocsijának segítségével partra vontatták a vízibuszt.

A gönyűi Duna-parton kezdődött az egykor szebb napokat látott, a Maharttól kapott utasszállító kálváriája. Az 1956-ban igazi mestermunkával készült - ezekből a típusokból egyébként még Velence városa is vásárolt, olyan jól sikerült konstrukció volt - szinte muzeális relikviát nem kímélte sem az időjárás, sem a környék vadorzóinak csapata. Céltáblája lett a helyi fiatalok „lövészversenyeinek”, csövesek találtak benne menedéket, és előfordult az is, hogy lopott áruk tárolási helyéül szolgált. Az állaga fokozatosan romlott. Tavaly aztán történt valami. A RAS Kft. fiatal építésztervezői, Rosta Csabaés Südi Enikő hajót kerestek maguk számára. Egy olyan vízi járművet, melyben berendezhetik irodájukat és egy kiállítási termet is létrehozhatnak különféle művészeti ágak bemutatkozására. És ráakadtak a gönyűi Duna-parton heverő, lerobbant vízibuszra. Akkor már éppen fel akarták darabolni, hogy hulladékként értékesítsék. De a lelkes és tehetséges fiatalok úgy döntöttek, megvásárolják a hajót, felújítják és Győr városában, a Rába partján ebben rendezik be főhadiszállásukat és az előbb már említett kulturális minicentrumot. Elkezdődtek a felújítási munkálatok - miután az önkormányzat megvált a számára már terhes hajótól. És a napokban a felújított, átalakított hajótestet, melyből a munka kezdetén nem kevesebb, mint tizenhat fordulónyi szemetet vittek el (!) a Rescue Kft. 120 tonnás darujának segítségével az ártérbe „reptették”. A RAS Kft. tagjai már csak arra várnak, hogy emelkedjen a Duna vízszintje és a hajóval egészen Győrig, a volt vízi színpadig tudjanak úszni a vízibusszal, melyet a Váci Hajógyárban bocsátottak vízre.

20 éve - Megyénk népszerű lakóhely

Győr-Moson-Sopron az ország második legnépszerűbb megyéje, legalábbis, ha az ideköltözők számát vesszük alapul. A legjobb egyenleggel Sopron, Győrújbarát és Vámosszabadi zárta a tavalyi évet, míg a legkevésbé Szil tudta megtartani lakosait. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint megyénk belföldi vándorlási különbözete tavaly 1670 volt, ami azt jelenti, jóval többen települtek ide, mint ahányan elköltöztek innen. Az ezer lakosra jutó 3,8-es aránynál csak Pest megyében regisztráltak nagyobbat az országban. Az évek óta megfigyelhető tendencia tavaly még fokozódott is, hiszen tavalyelőtt „csupán” 1190 szerepelt a rubrikában. A növekedés leginkább az ideiglenesen ideköltözők miatt következett be, míg az állandó jelleggel itt letelepülők száma 906-tal haladta meg az elköltözöttekét, ami valamivel kevesebb a tavalyelőtti adatnál.

A legtöbben (1280-an) Veszprém megyéből költöztek be, de szintén élénkek voltak a kapcsolatok más határos megyékkel, valamint a fővárossal: Budapestről 1247-en, Komárom-Esztergomból 825-en, Vasból 797-en érkeztek. Pest megye szintén előkelő helyen szerepel ebből a szempontból (411), de Borsod-Abaúj-Zemplénből még ennél is többen, 486-an döntöttek úgy, hogy itt telepednek le. Ezt a tendenciát feltehetőleg a régió gazdasági vonzereje magyarázza. Míg Nyugat-Magyarországon sok helyütt munkaerőhiánnyal küszködnek a cégek, keleten jóval magasabb a munkanélküliségi ráta, kisebbek az elhelyezkedési esélyek. Győr-Moson-Sopron vándorlási egyenlege egyébként a főváros kivételével minden megyével szemben pozitív. Megyénkben óriásiak a különbségek. A városok közül Sopron zárta a legjobb egyenleggel az évet: a városba 503-mal többen költöztek, mint ahányan elmentek. Győrnek, Kapuvárnak és Tétnek sincs oka a panaszra, Pannonhalma, Csorna és Mosonmagyaróvár viszont kevésbé tartotta meg lakosait. Ezt a szempontot figyelembe véve a megye két legnépszerűbb községe Győrújbarát és Vámosszabadi: előbbibe 229-cel, utóbbiba 222-vel többen költöztek oda, mint ahányan onnan elvándoroltak. A falvak további sorrendje a következőképpen alakul: harmadik Győrújfalu és Kóny (59—59), ötödik — ugyancsak holtversenyben — Gönyű és Öttevény (52-52). A negatív listát Szil vezeti (-39), amelyet Kimle (-28), Szany és Beled (-27, -27), Csikvánd (—22) és Osli (—20) követ.