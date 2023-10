40 éve - Befejezés előtt az őszi csúcs, nagy a hajtás a mezőgazdaságban

Hamarosan vége a nagy hajtásnak, az 1983. évi őszicsúcsnak a mezőgazdaságban. Legalábbis a szakemberek úgy ítélik meg, hogy az őszi növények betakarításával végeznek a mezőgazdasági nagyüzemek október végére. A búza vetéseket megalapozó vetőszántást is már csak hétezer hektáron kell elvégezni a cukorrépa és a kukorica területek után, így a vetést is optimális időben és jó minőségben tették meg a gazdaságok. A jó szervezés eredményeképpen eddig negyvenkilencezer-ötszáznyolc hektáron került földbe a búza, ami a tervezett területnek közel nyolcvan százaléka. A korai vetések pedig szépen kelnek az elmúlt időszakban lehullott csapadék hatására. Akadály nélkül folytatódott az elmúlt héten a betakarítás, ugyancsak megszakítás nélkül tart az üzemekben a silózás, a lédús takarmányhiány pótlására. A másodvetéseket is figyelembevéve, a silókukorica betakarítása 17 770 hektáron fejeződött be, s erről a területről 301 ezer tonna silótakarmányt készítettek a gazdaságok. A harmincegy üzem már befejezte a silótakarmányt termő földekről a termény lehordást, viszont a melléktermékekből még készítenek silót az állatállomány megfelelő ellátására. Harmincegy gazdaság végezett a kukorica behordásával, megyei szinten a 43 550 hektár kukorica vetésterületéből 39 490 hektárról takarították be a termést, s az előzetes értékelés alapján a betakarított terület termésátlaga 5621 kiló hektáronként. Befejezéshez közeledik a szüret is, csaknem teljes egészében lefogyott a szőlő a tőkékről. Mint említettük, az elmúlt héten gondot okozott az új bor elhelyezése a tárolótér hiánya miatt, ezen igyekezett segíteni a megyei tanács mezőgazdasági és élelmezésügyi osztálya. Sikerrel járt az intézkedés, a győri Vízmű- és Fürdő Vállalat a kérésre lehetővé tette a bor tárolását a Pincegazdaságnak így a szőlő szüretelése akadály nélkül megoldódott, ugyanakkor befejeződött a gyümölcsösökben is a termés behordása. A cukorrépát közel hatezer hektáron szedték fel a gépek, zavartalan a termés átvétele a gyárban, és az átvevőhelyeken is, a terményátvételt folyamatosan egyezteti a gyár a termelőkkel. A vetés és a betakarítás munkáinak a csökkentésével folyamatosan növekszik az őszi szervestrágyázás és mélyszántás, eddig szerves tápanyagot 23 841 hektárra hordtak ki és

szántottak be. A tervezett terület 27 947 hektár, őszi mélyszántást eddig az üzemek 13 hektáron végeztek, s jellemző hogy a megszántott területet el ismunkálták a gének. Ez a munka még inkább gyorsulni fog, mivel a vetésből felszabaduló gének is a mélyszántást végzik majd, így lehet számítani arra, hogy december tizedikéig a 126 396 hektáron a föld mélyszántva várja a telet.

20 éve - Októberi tél: Áramkimaradások, útakadályok és letört ágak megyénkben

Nyugatról behavazott

Árokba csúszott autók, kidőlt fák, letört ágak megyeszerte - így lehetne röviden jellemezni a tegnapi havazás következményeit. Régiónkban mintegy húsz centiméternyi hó hullott. A havazás Sopronból indult és haladt az ország belseje felé. Győr-Moson-Sopron és Vas megyében jelentős fennakadások és károk keletkeztek. A hirtelen lehullott hó váratlanul érte a járművezetőket is. Sokan még nem készítették fel autójukat a téli körülményekre, ezért is fordulhatott elő, hogy sokan az árokba hajtottak. A soproni baleseti helyszínelőt négy karambolhoz hívták.

Akadozó áramszolgáltatás

A megye több ezer háztartásában okozott a hirtelen jött fél kisebb-nagyobb áramkimaradásokat, elsősorban Sopron térségében és a Szigetközben. Az Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. szakemberei a tűzoltósággal és rendőrséggel közösen dolgoztak a hibák elhárításán.

A legtöbb településen reggelre már újra volt áram, azonban néhány helyen csak a délutáni órákban tudták helyreállítani a villamos hálózatot. A bejelentések még napközben is folyamatosan érkeztek. A bánfalvi Temető utcában például még délután fél négykor sem volt áram. Mint azt az ÉDÁSZ ügyeletes üzemirányítója, Tripani Antalelmondta, a havazás nagysága nem indokolna ekkora fennakadást. A fák azonban még nem vesztették el lombjukat, ezért a lehullott hó nagyobb felületen érte az ágakat. Ez pedig megsokszorozta a terhelést, amit a fák nem bírtak.

Tűzoltók a hó ellen

Sopronban és környékén a szokatlanul nagy mennyiségű hó súlya alatt fák hasadtak ketté, illetve dőltek ki. Ilyen esetek miatt a tűzoltóság munkatársait több mint ötven helyszínre hívták ki segítségül. A fák gépkocsikra, villanyvezetékekre zuhantak, úttesteket torlaszoltak el, mint például a Deák téren is. A Vasvári Pál utcai lakótelepen a kettérepedő fa egy második emeleti lakás ablakát zúzta be. A soproni tűzoltóság szakembereit Brennbergbányáról, Sopronkövesdről, Lövőről, Hegykőről és Fertőszentmiklósról is riasztották fakidőlések miatt. Kora délután még a kapuvári tűzoltók is dolgoztak, Fertődön a kempinget és környékét kellett megtisztítaniuk.

Öt hótoló dolgozott

Sopron és környéke közútjait éjféltől öt hótoló is tisztította. A főbb közlekedési utak mindenhol járhatóak voltak, néhány mellékvonalon azonban jelentősebb akadályba ütköztek a gépek. Lövő, Sopronhorpács, Fertőszentmiklós, valamint Röjtökmuzsaj, Iván és Simaság térségében a hóátfúvások mellett a kidőlt fák és a letört ágak eltakarításával csak a késő délelőtti órákban végeztek. Tőzeggyár és a határ felé vezető úton még délután négy órakor is dolgoztak a munkagépek. A hótolóknak napközben már az enyhébb időjárás is besegített, a 86-os úton Jánossomorja és Mosonmagyaróvár között ennek ellenére is csak délután háromkor végeztek a letört ágak és a hóátfúvások eltakarításával. A soproni városüzemeltetést nem érte váratlanul a havazás. A gépeket már két héttel ezelőtt felkészítették. Elsőként a meredek, emelkedős utakat tisztítottuk meg, majd a buszok útvonala következett - tájékoztatta a Kisalföldet Szováti Ernő,a Soproni Városüzemeltetési Kft. munkatársa.

Késések a tömegközlekedésben

A korai autóbuszjáratok kisebb-nagyobb késéssel ugyan, de elindultak és meg is érkeztek a célállomásra. A Fertő-part menti, valamint Zsira és Iván környékéről induló járatok mintegy egyórás késéssel értek csak be Sopronba - tudtatta lapunkkal Tóth Béla, a Kisalföld Volán Rt. helyközi személyszállítási szolgálattevője. Átlagosan a járatok húszperces késéssel közlekedtek, ám délelőtt tíz óra után már menetrend szerint indultak. Sopron és Győr térségében a GySEV vonalain a vonatok húsz-harminc perccel később érték el úti céljukat. Akadozott a vonatközlekedés Pinnye és Fertőköz között is. A korai havazás nyugati szomszédunknál, Ausztriában is gondokat okozott. A soproni Bécsi úti határátkelő közelében több teherautó csúszott egymásnak, ezért a határállomást hajnali négy órától reggel hatig lezárták. Ezen időszakban a ki- és belépés is szünetelt, negyed hétre azonban már helyreállt a rend. A Bécsből nyugat felé haladó főútvonalon három órán

keresztül megbénult a közlekedés, miután kamionok egymásnak ütköztek, illetve elakadtak. A dél-ausztriai Grazban egy 27 éves fiatalember életét vesztette, miután autója megcsúszott és irányíthatatlanul belerohant egy jelzőtáblába.

További havazás nem várható

Az októberi hóesés nem ritka, főleg a magasabban fekvő területeken, ám ilyen mértékű havazásra térségünkben a meteorológusok sem emlékeznek. - A hétvégén még marad a téli, hideg időjárás - tudtuk meg Molnár Lászlómeteorológustól. - Az éjszakai lehűlés helyenként elérheti majd a mínusz hét Celsius-fokot is, enyhülésre csak jövő hét szerdától lehet számítani. Csapadék kedden várható, azonban számításai szerint hó már nem lesz - tette hozzá.

Hóakadályok a Rábaközben

Pénteken éjszaka Sopronba riasztották a kapuvári tűzoltókat, ahol ottani kollégáiknak nyújtottak segítséget, majd hazafelé tartva több esetben is szükség volt rájuk. A 85-ös főúton két esetben is az útra dőlt fatörzset kellett eltávolítaniuk, Fertőszentmiklós és Bregenz között pedig háromszor kellett ugyanezért közbeavatkozniuk, de hasonló akadályt hárítottak el a csapodi úton is. Kapuváron az Osli úton volt szükség a motoros fűrészre, hófúvás viszont a 85-ös főút Fertőszentmiklós és Pereszteg közti szakaszán akadályozta a közlekedést. A kora reggeli, valamint a délelőtti órákban még hat esetben siettek bajba jutott sofőrök segítségére a kapuvári tűzoltók. A legkritikusabb időszak reggel nyolc és kilenc óra között volt, amikor a Fertőszentmiklósról Röjtökmuzsajra vezető út egy darabja vált járhatatlanná. Elsősorban répát szállító pótkocsis szerelvények lettek az időjárás foglyai.

Bevetésen a hóekések

Alaposan meglepte az utak fenntartóit a tegnap hajnalban kezdődött havazás. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közútkezelő Kht. nem is egy hóekével dolgozott a 84-es főúton és tíz hósószórót kellett bevetnie a korán érkezett télben. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közútkezelő Kht.-nál nem emlékeznek rá, hogy ilyen korán érkezett volna a tél, mint az idén. A szokásos gépszemlét még nem tartották meg, hiszen a sok év tapasztalata alapján november 15-től szervezik meg a téli ügyeleti szolgálatot. Bár a megyeszékhelyen csupán három-öt centiméter hó esett, a Győri Kommunális Szolgáltató Kft. gyorsan alkalmazkodva az időjáráshoz, egy sószórót már péntek reggel az utakra irányított. Mint Kovács Barnabás igazgató elmondta, péntek este hat órától rendkívüli ügyeletet rendelt el. Az esti óráktól és éjszaka szükség szerint hat sószóró gép dolgozik majd a város útjain.

10 éve - A végét járja a volt Lenszövő

A 102 éves Pannonflax Textil kft., a volt győri Lenszövő csődhelyzetbe került, mert visszaestek hazai - főleg közületi- megrendelései. A cég a csődeljárás során nem tudott megegyezni hitelezőivel, így a gyárvárosi Kandó Kálmán utcában lévő üzem több mint száz dolgozója kerül utcára. Az alkalmazottak november 9. és december 8. között kapják meg felmondásukat. A dolgozókat ettől függetlenül időnként még behívják a céghez, de nem termelés miatt, hanem a meglevő készlet kiárusításával összefüggő tevékenységek elvégzésére.

A rendszerváltás előtt meghatározó textilipar szétforgácsolódott a megyeszékhelyen az elmúlt két évtizedben, s a folyamat még mindig nem állt meg. A tőzsdén jegyzett Pannon-Flax Nyrt. 100 százalékos tulajdonában lévő Pannonflax Textil Kft. - az idén 102 éves egykori Len-szövő - még májusban nyújtott be csődvédelem iránti kérelmet. A vállalat azért szánta rá magát a lépésre, mert visszaestek hazai - főleg közületi megrendelései. A Győri Törvényszék a kft.-t a kérelemre tekintettel május 31-től fizetési haladékban részesítette. A társaság nemrégiben viszont már azt jelentette be, hogy két ízben is tárgyalt hitelezőivel, akik azonban elutasították az egyezségi javaslatot. Az ügyben megkerestük Jermér Gézánét, a Pannonflax Textil Kft. ügyvezetőjét - nem kívánt nyilatkozni. Más forrásból ugyanakkor úgy értesültünk, a gyár több mint 130 dolgozóját arról tájékoztatta a cégvezetés, hogy a csoportos létszámleépítést már bejelentették a megyei kormányhivatal munkaügyi központjánál. A dolgozók november 9. és december 8. között kapják meg felmondásukat. Információnk szerint a fizetésekkel eddig nem volt gond, október elején is mindenki hiánytalanul megkapta járandóságát. Az alkalmazottakat ettől függetlenül időnként még behívják dolgozni, de nem termelés miatt, hanem a meglévő készlet kiárusításával összefüggő tevékenységek elvégzésére. A varroda ezen a héten kedden dolgozott utoljára. A Pannonflax Textil Kft. fő profiljába háztartási textíliák -konyharuhák, ágyruhák, asztalneműk gyártása tartozott. Kisebb hányadban munkaruhák is készültek a cégnél, amely sokáig a Magyar Honvédségnek is szállított méterárut, a katonasággal kötött szerződés azonban az év elején lejárt.