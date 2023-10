Forrás: Kisalföld Archív

10 éve – Elsőt dobban a város szíve - Fő tér Pannonhalmán

Pannonhalmának eddig nem volt olyan központja, ami egyben szíve is lehetett volna, a nemrég átadott Fő tér pedig rögtön azzá vált. A 239 milliós projekthez egy 84 milliós program is kapcsolódott, amiből megújultak az utcák, szemben ott a 150 milliós magtárberuházás, az apátság pedig uniós támogatással egy kiállítóteret hoz létre a Fő tér melletti majorságban.

Az ezer színben pompázó őszi erdő láttán azt mondják: a turista először az erdei sétaösvényt próbálja ki, amelyre a Fő tértől a megújult, díszburkolattal ellátott Váralján át vezet az út: ez köti össze a főapátságot a kisvárossal. A Váralja is régi álom volt. A korábbi évszázadban az iparosok székhelyeként számon tartott városrész is – bár nemrég a város legrosszabb állapotú részének tartották – visszanyerte patináját. A turisták számára érdekességet jelenthet a sétány 23 táblája, amely bemutatja a város történetét.

A beruházás során díszburkolatot kaptak az utcák, megújult a Fő tér és természetesen mindehhez kapcsolódott a korszerűbb közvilágítás. Új parkolóhelyeket építettek ki, a Szent Márton járóbeteg-központ, az óvoda és a gyógyszertár előtt összesen 52-t. A Fő tér épületeinek homlokzata megújult és egy projektpartner, Vitárisné Rosta Aranka régi patinájában állította vissza az ott álló épületet. Itt működik majd egy Tourinform-iroda és egy üzlet is. Az Intersafe Hungary a szemben álló magtár épületét újítja fel. Ez a beruházás jövő nyárra csúszik, ám ez nem érinti a városrehabilitációs projektrészt, amely így határidőre elkészült – hangsúlyozta Kovács Szabolcs jegyző. A magtárban egyébként egy interaktív kulturális kiállítótér kap helyet, s az Intersafe egy látványsörfőzdét is létrehoz. A Fő téren épült terasz kereskedelmi szolgáltatásokra is alkalmas, s így élettel telik meg mindenki számára. Ehhez szükség van a kiszolgálóegységre, ami lehet kávéház vagy épp ajándékbolt - ez még a jövő tavasz zenéje, de érdeklődő vállalkozó máris akadna a jegyző szerint. - Úgy érezzük, hogy a város létrehozta a központját és azáltal, hogy az apátság a maga majorságával a Fő térhez tudott kapcsolódni, létrejött egy igazán vonzó kisvárosi mag - vélekedett Bagó Ferenc polgármester.

A 239 milliós beruházáshoz egy 84 milliós projekt is kapcsolódott, amin felül kell még érteni a 150 milliós magtárfelújítást és a Vitárisné Rosta Aranka nevéhez fűződő munkálatokat. A majorságban világszínvonalú kiállítóteret hoz létre az apátság, a csaknem 1,5 milliárdos beruházással organikus egésszé válik a Fő tér, amellyel a város reményei szerint az évi 80-100 ezer turista 10-15 százalékát sikerül lecsalni. Az említett 84 millió úgy hullott a város „ölébe”, hogy a KÉSZ Építőipari Zrt. a rendelkezésre álló keretösszegnél olcsóbb ajánlattal nyert a közbeszerzési eljárás során.

Az önkormányzat mindent megtett azért, hogy ezt a keretösszeget a városban tartsa, és olyan fejlesztéseket végezhessen, amelyek a városrehabilitációhoz kapcsolódnak - közölte a polgármester. A várbástya mellett a Váralja utca aszfaltburkolatot kapott, 11, díszkővel ellátott parkolóhelyet alakítottak ki a várbástya alatt, az 1956-os emlékműnél pedig két kandelábert helyeztek el az említett pénzből. Új aszfaltburkolatot kapott a Borbirodalomtól a Fő térig terjedő szakasz, megoldották a Váralja vízelvezetését, megújult a Radnóti, a Rákóczi utca is. A Petőfin a Radnóti utcai csatlakozástól az állomásig – a járdaszakasz aszfaltburkolata teljes egészében kicserélődött, a másik oldalon pedig az óvodától a Dallos Sándor utcáig kapott új aszfaltot a járda. A ligetben lépcsők és korlátok épültek és két új, murvás parkolót alakítottak ki a polgármesteri hivatallal szemben.

15 éve – Verekedőket fogtak a győri Kálóczy téren

A győri Kálóczy téren a napokban a járőrök elfogták egy rablás és egy garázdaság gyanúsítottját. Egyikük ellen korábban már folytattak eljárást, mégpedig önbíráskodás, zsarolás, illetve lopás miatt. A diszkók környékén előfordult erőszakos esetekről elhíresült tér már többször szerepelt a Kisalföldben.

A győri Kálóczy téren működő „Lapos tanszék” és a „Bridge diszkó” között ballagott egy majdnem 18 éves fiatalember az elmúlt szombatra virradó hajnalban, s közben - a közvilágítás mellett - mobiltelefonja fényével világította meg az utat. Ezt vette észre a 23 éves N. Gábor - akit a későbbi sértett a keresztnevéről ismert, s felszólította a fiút, hogy adja oda a készüléket, amit azonnal ki is kapott a kezéből. A károsult vissza akarta venni a telefont, mire a támadó megkérdezte, mit nyúlkál, s lefejelte a srácot. Ekkor ért oda egy ismeretlen, aki megkérdezte, van-e valami baj, mire N. Gábor megkérdezte tőle, miért szól bele a történtekbe. Ez nem volt elég, mert ütni kezdte az ismeretlent, s egészen a „Laposig” rugdalta őt. A Kálóczyn járőröző rendőrök ekkor értek oda, s felfigyelve a történtekre elfogták és előállították N. Gábort, akinek az ügyészség rablás és súlyos testi sértésmegalapozott gyanúja miatt kezdeményezte előzetes fogva tartását. A győri kapitány, Horváth Csab aalezredes tájékoztatása szerint a férfi ellen már többször folyt eljárás, többek között önbíráskodás, zsarolás és lopás miatt. Az előbbi eset mellett akadt még dolguk a rendőröknek a Kálóczy téren. A „Lapos tanszékhez” vezető kis hídnál előzetes szóváltás után egy ismeretlen arcul ütött egy 21 éves fiút. A járőrök a helyszínen elfogták a 27 éves enesei V. Sándort, aki ellen súlyos testi sértés miatt indult eljárás. A győri rendőrkapitány megjegyezte, sajnos még mindig vannak hasonló esetek a Kálóczy téren, de ott vannak a járőrök, ennek köszönhetően kevesebb bűncselekmény fordul elő, s az elkövetőket is elfogják.

20 éve – Több gyermek született

A megyében 3990-en születtek és 5199-en haltak meg 2002-ben a Központi Statisztikai Hivatal közzétett, hivatalos adatai szerint. A természetes fogyás üteme felgyorsult: egy esztendővel korábban ugyan csupán 3949 újszülött látta meg a napvilágot, de az elhunytak száma nem érte el az ötezret sem.

A megye lakossága a nagyobb mértékű természetes fogyás ellenére - a több idő, mint elvándorló miatt - csak alig, 435.256-ról 435.088-ra csökkent. A viszonylag magas halálozási ráta (ezer lakosra 11,9) mögött elsősorban a keringési és a daganatos betegségekben meghaltak nagy száma áll. Előbbi betegségtípus minden második, utóbbi minden negyedik ember halálát okozta 2002-ben. Az egy éven aluli gyermekek közül 28-an haltak meg, amely kevesebb mint fele az 1990-ben regisztrált 58-nak, és ötöde az 1980-as 131-nek. A természetes fogyást tekintve egyébként a megyében valamivel kedvezőbb a helyzet, mint az ország egészében. Az itteni értéknél (ezer lakosra —2,8 a csökkenés) jobbat csak Pest és Fejér megyében tapasztaltak a szakemberek.

Nem ad okot különösebb bizakodásra, hogy tavaly némileg többen kötöttek házasságot, mint 2001-ben (2138-an, szemben a tavalyelőtti 1982-vel). Az anyakönyvvezető elé járuló párok száma 1996 óta kétezer körül ingadozik, a nyolcvanas évekre jellemző háromezer boldogító igen viszont igencsak a távolba tűnik. A válások száma ugyanakkor 1998 óta meghaladja a 900-at, bár a tavalyi 920 házasságbontás jóval alacsonyabb a 2001-esnél (1024). A megye nyolc városa közül csak Tét, Sopron, Kapuvár és Fertőd tudta növelni kismértékben lélekszámát, míg a legtöbb lakossal Pannonhalma fogyott. Ezer helybelire számítva a legtöbb csecsemő Mosonmagyaróváron, Fertődön és Győrben született, míg a legtöbben Pannonhalmán, Téten és Mosonmagyaróváron haltak meg.