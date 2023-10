A térfigyelő kamerarendszer bővítése is napirenden szerepelt a csornai képviselő-testület legutóbbi ülésén. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző elmondta: 2015-ben nyolc helyszínen összesen tizennégy kamerát szereltek fel. Utóbb a rendszert két helyszínnel bővítették. Tavaly a Toldi utcai, Vilmos parki büféépületre és környékére telepítettek kamerákat. Az ülésen ezeket a berendezéseket is belevették a rendeletbe, és a közterület-felügyelet által működtetett és figyelt köztéri rendszerhez csatolták.

A jegyző kiemelte: a következő időszak fejlesztései között szerepel a Lehel tér bekamerázása. Mint utalt rá, az ott elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő szigetnél gyakran helyeznek el oda nem illő, illegálisan lerakott szemetet, ezért indokolt a kamerarendszer bő­vítése azon a városrészen is. Ezzel kapcsolatban dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester megjegyezte, hogy a Lehel téri kamerákhoz a közbeszerzés megtörtént, az engedélyeztetés van folyamatban. Amint ez az eljárás lezárul, lehet élesíteni a berendezéseket. A polgármester kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy a telepítendő kamerák helyének kiválasztásakor együttműködik az önkormányzat a rendőrséggel, és számítanak is a jelzéseikre, javaslataikra. Az ülésen arra vonatkozóan érkezett kérés, hogy a Bartók Béla úti vasúti átjáró közelében is szereljenek fel térfigyelőket. A polgármester erre úgy reagált, hogy elindítják az ilyenkor szokásos folyamatot, és megvizsgálják a lehetőségeket.

Az általános iskolai körzethatárokról is volt szó a testületi ülésen. A Soproni Tankerületi Központ által a 2023/2024-es tanévre meghatározott városi körzethatárok megegyeznek az eddigiekkel. A képviselő-testületnek véleményezési joga van. Az önkormányzathoz nem érkezett javaslat a körzethatárokról, így a testület elfogadta a tankerület tervét.