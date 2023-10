A fejlesztések gátja, hogy állami tulajdonban vannak az utak

A november 17-i közgyűlést egy fontos döntés miatt tartotta előrehozva hétfőn délután a vármegyei önkormányzat. A mosonmagyaróvári különleges gazdasági övezet több részén kezdődött meg építészeti tervezés, építési engedélyeztetési eljárás. A különböző államigazgatási eljárások során a beruházók többször szembesültek azzal, hogy az övezeten belül több közforgalmú vagy közforgalom elöl el nem zárt magánút a Magyar Állam tulajdonát képezi. Ezeknek az utaknak a vagyonkezelője az MNV Zrt., amely azonban nem rendelkezik megállapodással az utak üzemeltetésére vonatkozóan, ezért nem tud hozzájárulni semmilyen engedélyeztetéshez. Ez a fejlesztések gátja. A megoldás érdekében a vármegyei önkormányzat kezdeményezi azoknak az utaknak az ingyenes tulajdonba vételét, amelyek a Magyar Állam kizárólagos tulajdonát képezik. A döntés a kérelem nyomán az MNV Zrt. novemberi közgyűlésén születik meg.

A mentők tapasztalatai az ügyeleti rendszerről

Az ülésen a képviselőket az Országos Mentőszolgálat Nyugat-Dunántúli Regionális Mentőszervezete tevékenységéről, fejlesztéseiről és az új, márciusban az országban másodikként elindult ügyeleti rendszer tapasztalatairól Fogarasi Zoltán vezető mentőtiszt tájékoztatta. Beszámolója elején felidézte, hogy a mentőszervezet immár 75 éves. Reményét fejezte ki, hogy novemberben már át tudnak költözni az új, Szauter utcai mentőállomásra.

Fogarasi Zoltán előadásában elmondta: a vármegyében a szervezet létszáma 297 fő, 8 mentőállomás és 2 mentési pont működik 32 mentőkocsival. Még kimondani is sok, hogy 2022-ben 45 767 feladatot láttak el, 1 693 063 kilométert tettek meg, a mentés mellett 561 rendezvényt biztosítottak.

Megdöbbentő számok: a vármegyék közül a legnagyobb betegforgalmat Győr-Moson-Sopronban bonyolítják le.

Az új egységes alapellátási ügyelet március 1-én másodikként indult el a vármegyében 6 telephelyen. Október 28-ig 30 386 beteget láttak el, ebből 2 205 beteget irányítottak kórházba. Telefonos tanácsadást 9 458 alkalommal végeztek. Győrben 8 559 felnőtt és 6 118 gyermek, Sopronban 5 122 felnőtt és 1420 gyermek, Mosonmagyaróváron 4326, Kapuváron 1427, Pannonhalmán 6253 beteget láttak el.

Az 1830-as ügyeleti hívószámot gyakran hívják, sajnos már sokszor a 112 hívása helyett is – mondta Fogarasi Zoltán, ki arról is beszélt, hogy a vármegyék közül a legnagyobb betegforgalmat bonyolítják le. Ennek oka lehet egyrészt az, hogy egy működőképes ügyeleti rendszert vettek át, másrészt az, hogy a két határ mentén fekvő vármegyénkben nagyon sok a külföldön munkát vállaló, aki itt kér az ügyeleten orvosi ellátást, de az ország keleti feléből is sokan érkeznek munkát vállalni, ami megemeli az ellátások számát.

Fertőd elől elgördült az akadály, jöhet a napelem park

Energetikai beruházás megvalósítását is segítették a képviselők. Egy 35,2 megawatt teljesítményű napelem parkot szeretnének telepíteni Fertőd területén. A helyi önkormányzat kérésére a képviselők levették a területről a napelemek telepítésére vonatkozó korlátozást. – Korábban ott egy szélerőmű parkot terveztek, de a napelem park egy jobb konstrukciónak tűnik. Korábban a vármegyei rendezési terv ezt erőművi területként jelenítette meg. A mostani döntéssel lehetővé tesszük, hogy a település is módosíthassa rendezési tervét és napelem park kerüljön oda – összegezte a legfontosabb információt Németh Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke.