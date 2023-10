– Bakonypéterdet Románddal egy keskeny, rossz minőségű út kötötte össze. Mielőtt a veszprémvarsányi körforgalom megépült volna a 82-es úton, baleset esetén kerülő útként is szolgált, így extra terhelést kapott – indokolta az út felújításának szükségességét Németh Zoltán, aki arról is beszélt, hogy a körforgalom megépülte után szerencsére baleset sincsen a kereszteződésben, de ez egy fontos térségi út, az átlagosnál nagyobb a forgalma.Ezért indokolt, hogy egy jó minőségű, kétszer három méteres, ötven centiméteres murvás padkás út épüljön a csapadékvíz elvezetésével egyetemben. Az út fejlesztése Románd közigazgatási határáig már megtörtént, ennek folytatásaként épül most az 1234 méter a hosszú út, melyre a vármegyei területfejlesztési keretből 275 millió forint áll rendelkezésre. A munkálatok várható befejezési ideje december 31, deez függ az időjárástól. A munkavégzés mellett használható az út, a forgalmat csak az aszfaltozás közben zárják le, de érdemes kerülni.

– Fontos a kistelepülések infrastruktúrájának fejlesztése, ezért a kormány biztosítja a pénzt, amíg az uniós pénzek meg nem érkeznek. Örömteli az is, hogy három hónappal ezelőtt fejeződött be Bakonypéterden egy völgyzáró gát és egy időszakos csapadékvíz tározó építése, ami lehetővé teszi, hogy az intenzíven lehulló nagy mennyiségű csapadékot megfogja és azután elvezesse – mondta Németh Zoltán.