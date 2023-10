A Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke, a Közlekedéstudományi Egyesület és a Közlekedéstudományi Intézet összefogásával első ízben került sor a Közlekedésbiztonsági Konferenciára a győri intézmény kampuszán. A rendezvény életre hívói célként fogalmazták meg, hogy a téma szakemberei, kutatói és az érintett vállalatok számára találkozási lehetőséget biztosítsanak, ahol átadhatják egymásnak tapasztalataikat, megvitathatják ötleteiket.

„A konferenciával közös platformot biztosítottunk a szakma szereplői számára, ahol számos új kapcsolat született. Az egész országból érkeztek hozzánk, méghozzá változatos területekről, akik előadóként vagy a konferencia résztvevőiként voltak jelen a programon. Egyetemünk szakemberei mellett többek közt a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft., a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság, a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Magyar Kerékpárosklub és számos jelentős vállalkozás képviseltette magát” – fogalmazott dr. Henézi Diána Sarolta, a Széchenyi-egyetem Közlekedési Tanszékének adjunktusa, a program főszervezője.

Dr. Henézi Diána Sarolta, a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszékének adjunktusa, a program főszervezője sikeresnek ítélte a rendezvényt. Fotó: Májer Csaba József - SZE

Hozzátette, a konferencia 26 előadása és két kerekasztal-beszélgetése a közlekedésbiztonság minden szegmensét átölelte. „A szakmai esemény tapasztalata, hogy még sok a teendő az európai uniós célok elérése, vagyis a halálos és súlyos sérüléses közlekedési balesetek számának mintegy felére csökkentése érdekében. Ezt csak összefogással, a terület minden érintettjének együttműködésével érhetjük el” – emelte ki. Mint mondta, nemcsak a közlekedési balesetek számának csökkentése a cél, hanem a közlekedési kultúra javítása is.

Aláhúzta, a közlekedésbiztonság területén számos kutatás folyik a kisgyermekek élethosszig tartó nevelésétől kezdve a biztonságos infrastruktúra kialakításán át minden olyan újításig, ami a közlekedők életét megkönnyíti. „Egyetemünkön is több tanszék foglalkozik a témával. Kutatásaikat a konferencián is bemutatták az intézmény munkatársai, akik az elméleti eredményeket a valós életbe adaptálható tapasztalatokkal egészítették ki. Ezek átültetése a gyakorlatba akár életeket is menthetnek” – hangsúlyozta a főszervező. Zárásként elmondta, a konferencia után csupa pozitív visszajelzést kaptak a részt vevő szakemberektől, akik már várják a jövő évi folytatást.