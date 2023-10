Több mint 822 millió forint pályázati támogatást nyert el a Solum Zrt. a Széchenyi 2020 Programban, aminek köszönhetően a cég nagyherkálypusztai telepén egy férőhelykapacitás-bővítésre és a takarmánytechnológia fejlesztésére került sor.

Az új istálló 822 millió forintból épült meg, és tökéletes körülményeket biztosít a szarvasmarháknak. FOTÓ: Tóth Anikó

A múlt csütörtöki átadón Csorba Zsolt, a Solum Zrt. vezérigazgatója elmondta: 2020 augusztusában jelentették be, hogy egyesül a Solum Zrt. és a Sano Agrar Institut. Céljaik között szerepelt egy fejlesztési és kutatóközpont létrehozása, a szakturizmus és a szakképzés elindítása annak érdekében, hogy Európa legmodernebb mintaüzemévé válhassanak.

„Stratégiai együttműködést indítottunk a Széchenyi-egyetemmel, havi szinten 3–4 látogatói csoportot fogadunk, érkeztek hozzánk Mexikóból és Chiléből is. A szarvasmarha-­állományunk 18 százalékkal, a laktációs termelésünk 12 százalékkal emelkedett a tavalyihoz képest. A most megvalósult beruházás mellett már épül egy fejő- és elletőistálló, aminek átadása 2025 elején várható. Megvalósítottunk egy zöldmezős beruházást, aminek köszönhetően a sertéstelepen elkezdődött az első malacok értékesítése” – sorolta a fejlesztéseket a vezérigazgató, aki kiemelte, nemcsak az államra, de az önkormányzatra is minden esetben számíthattak, hogy beruházásaik gördülékenyen valósuljanak meg.

Csorba Zsolt vezérigazgató ismertette az elmúlt három év fejlesztéseit.

Dr. Molnár Attila polgármester arról beszélt, hogy míg a 2010–2013 közötti időszak a válságkezelésről szólt, addig 2013 és 2019 között olyan jelentős változások történtek Komáromban, melyek a mindennapi életünkre nagy hatással voltak. Ilyen a Monostori híd megépülése vagy a Csillagerőd átépítése. A város számos díjat bezsebelt, többek közt energiahatékony és humanitárius település lett, és Komárom adta 2018-ban Magyarország tortáját.

„Észak-Komárommal közösen egy 55 ezer fős városról beszélünk, és az a nem titkolt szándékunk, hogy a régió vezető településévé lépjünk elő. A fejlődésnek megkerülhetetlen szereplője az agrárium. Ne felejtsük el, hogy a Solum Zrt. 200 családnak biztosít megélhetést, és a város top 20 adózója között tartjuk számon” – tudtuk meg a polgármestertől.

Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség parlamenti képviselője kifejtette: Komárom-Esztergomot mindig is egy ipari jellegű vármegyének tartották, azonban olyan brandeket adott, mint a Gyermelyi tészta, a komáromi malom vagy Bábolna. „A vármegye annak köszönheti folyamatos fejlődését, hogy kényes egyensúly alakult ki az ipar és a mezőgazdaság között, amit a jövőben is fenn kell tartani” – mondta a képviselő.

Nagy István agrárminiszter kiemelte, hogy a mezőgazdaság újjászületésének lehetünk szemtanúi.

Az az agrárium nagy kérdése, hogy hogyan tud megfelelni a XXI. század kihívásainak – jegyezte meg beszéde elején Nagy István agrárminiszter, majd arról beszélt, hogy a mezőgazdaságot rengeteg társadalmi kritika éri, ami leginkább arra irányul, hogy az ágazat nem tartja szem előtt a környezetvédelmet.

„A magyar mezőgazdaságnak rengeteg kihívással kell szembenéznie, a munkaerőhiánytól kezdve az időjárási viszontagságokon át a folyamatos áremelkedésig. Ugyanis a termelőktől alacsony áron veszik át az árut, a vásárló pedig folyamatosan azt érzékeli, hogy napról napra drágábban tudja megvenni az élelmiszert. Erre a problémára csak egy megoldás van, méghozzá a jobb versenyképesség megteremtése és az alacsony önfenntartási költség megvalósítása. Itt, a Solum Zrt. tehenészeti telepén pont ezt valósítják meg, itt a saját szemünkkel láthatjuk, hogy milyen lesz a holnap agráriuma” – fogalmazott a tárcavezető, aki kiemelte: a magyar agrárium újjászületésének lehetünk szemtanúi.

Mohr és Csilla fejenként több mint 100 ezer kg tejet adtak már.

Czita János, a Solum Zrt. növénytermesztési igazgatója szemléltette, miért is egyedülálló a most megvalósult fejlesztés. Az új istálló hasonló feltételeket teremt, mint a szabadtéri tartás, megfelelő a légtechnika, az istálló oldalai mozgathatóak, míg a trágyakivezetést vízöblítéssel old­­ják meg.

„Az itt élő állatok jól érzik magukat, egészségesek, jókedvűek, és olyan tejet adnak, ami megfelel a biztonságos élelmiszerekre vonatkozó követelményeknek” – tudtuk meg a növénytermesztési igazgatótól.