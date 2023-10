A Mofém Csorna meghatározó munkahelye volt, ahol öt-hatszáz helybeli és környékbeli kereste kenyerét. A cég támogatta a kulturális és a sportéletet is. 1969. február elsején kezdte meg működését, mint a mosonmagyaróvári gyár része, később aztán önállósodott. Nem is nagyon volt olyan család a településen, amelyik valamiképp ne kötődött volna a Mofémhez. Voltak famíliák, melyekből négyen-öten is dolgoztak ott. Az üzem sikeres volt, külföldre is termelt. A Mofém az 1990-es évek második felében, a kétezres évek elején kezdett „halódni”. Elbocsátásokról szóltak a hírek, aztán végleg lakat került a kapura. A „szakik” azonban nem szakadtak el egymástól. Az egykori munkatársak kisebb vállalkozásoknál helyezkedtek el, esetleg önállók lettek.

Tartották egymással a kapcsolatot, az első találkozót 20216-ban tartották.