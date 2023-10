Rákosi-Tóth Rita, a Család-és Gyermekjóléti Központ Győr igazgatója kiemelte, hogy az egykori bolt új funkciót és külsőt kapott.

- Győr első, logisztikai háttérrel is megtámogatott adományközpontja, amely nem csak professzionális, de tudatosan is működik, hiszen a három intézmény rálát a város teljes szociális hálózatára. A felelősségvállalásra is nagy hangsúlyt fektettünk, szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának az akcióinkhoz, támogatóként és önkéntes segítőként. Környezettudatosság is fontos szempont volt, hiszen új életet adunk a mások által megunt dolgoknak, illetve az adományozás útját is lerövidíthetjük - fejtette ki Rákosi-Tóth Rita.

- Elkötelezettek vagyunk régiónk közössége iránt, vállalatunknál több évtizedes hagyománya van a szociális kezdeményezések felkarolásának. Ennek köszönhetően számos önkéntes programot valósítottunk meg az Audi Hungaria 30 éves fennállása során -kezdte Németh Kinga, az Audi Hungaria személyügyért és szervezetért felelős igazgatósági tagja. - Hálával tölt el, hogy munkatársaink önkéntes munkájának eredményeként valósult meg a központosított adománycentrum, mellyel vállalatunk társadalmi felelősségvállalása magasabb szintre lépett - hangsúlyozta Németh Kinga.

- Ez egy példaértékű összefogás Győr városának szociális intézményei között. Külön köszönet illeti motorlogisztikus kollégáinkat, amiért szaktudásukkal hozzájárultak a központ létrejöttéhez. Örülök, hogy azokon segítünk, akiknek a legnagyobb szüksége van rá: különleges lehetőség, hogy a közösség erejével tehetünk a régióért, a régióban élőkért - tette hozzá Robert Buttenhauser, az Audi Hungaria motorgyártásért és járműhajtásokért felelős igazgatósági tagja.

A vállalat által szervezett Social Day önkéntes napon több száz Audis munkatárs valósított meg öt nagy projektet a győri régióban, köztük a győri adományközpont létrehozását és az adománykezelő rendszer kiépítését. Dr. Pergel Elza alpolgármester köszönetet mondott a város nevében a megvalósítóknak.

- Mindig az volt a célunk, hogy egyre kevesebb olyan győri legyen, akik rászorulnak a segítségre és a támogatásra, hogy mindenki megelégedettségben és jó körülmények között tudja élni az életét. Tudjuk, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor kell a segítség. Reméljük, hogy sokan megfordulnak majd az adományközpontban és kisebb vagy nagyobb támogatással hozzájárulnak embertársaik megsegítéséhez - fejtette ki az alpolgármester asszony.

Ezután Kányai Róbert, az EESZI igazgatója és Nemes Gábor, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat vezetője mutatták be az adományközpontot.

A győri Kodály Zoltán úton átalakított központba adományként tartós élelmiszert, higiéniai termékeket, jó állapotú ruhákat, bútorokat, háztartási eszközöket és játékokat várnak hetente három alkalommal: hétfőn 16 és 18 óra között, szerdán 13-tól 15.30-ig, pénteken pedig 10-13 óráig.