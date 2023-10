Wagner Tamás református lelkész az esemény kezdetén áhítatában János evangéliumát idézte, annak nyolcadik fejezetéből: „Ha a Fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek! – Jézus új dimenziót ad az életünkhöz. Ez ott van az emlékezésben is, a szabadságharc kapcsán is, és az aradi vértanúkra emlékezve is köszönettel tartozunk nekik és Istennek. A szabadság isteni dimenzióját nyitja meg az ige, amit ember nem tud kiharcolni, elérni, Isten tudta egyedül kiharcolni Jézus váltsága ellen. Mi nem tudunk nem vétkezni önerőből. Ha vele tartunk, az az igazi szabadság, és meggyőződésem, hogy ez köthet össze Istennel és felekezeti határoktól függetlenül egymással, s ez kötheti össze a magyarságot is egy családba. – fogalmazott igei köszöntőjében a házigazda lelkipásztor.

Fotó: Bella Violetta

Telemann, Händel, Vivaldi és Bach csendült fel a Révkomáromi Collegium Musicum Comaromiensis kamarazenekar hangszerein. A csapatról vezetőjük elárulta: osztrák-magyar-japán vegyes kar.

Dr. Czapáry Martincsevics András nemzetőr altábornagy a Magyar Nemzetőrség „Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége nevében a „Magyarságért” kitüntetést adta át Boráros Imre Kossuth-díjas révkomáromi színművésznek, aki Csáky Pál: Hit és illúzió című művéből adott elő részletet: –Egy olyan világról álmodtam, ahol a lélek is emelkedni tud – szavalta.

Az esemény fővédnökei Dézsi Csaba András polgármester és Széles Sándor főispán voltak, míg védnöke Szeles Szabolcs alpolgármester.