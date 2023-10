A városvezető kiemelte: fontosnak tartja az önkormányzat, hogy jó példával járjon elő a zöldterületek rendezésében, hogy minőségi felületek jöjjenek létre. Egy harminckét férőhelyes parkolót is kialakítottak zöld szigetekkel.

A parkban fákat, évelő növényeket ültettek, növényágyásokat alakítottak ki. Burkolatot cseréltek az iskola előtti sétányon, közösségi tér jött létre, felújították a füves területet, berendezési tárgyakat helyeztek ki, a közvilágítást is korszerűsítették. Napágyak, forgó székek, hulladékgyűjtők, boulderfal is helyet kapott.