– Győr a csatlakozással többek között vállalta, hogy az általa választott bázisévhez – esetünkben 2018-hoz – képest 2030-ig legalább 40 százalékkal csökkenti a CO2-kibocsátását, elkészíti az akciótervét, a Fenntartható Energia és Klíma Akció- tervet (SECAP), kétévenként jelentést tesz az eredményekről és négyévente benyújtja a monitoringkibocsátási leltárt – mondta dr. Torma András egyetemi docens.

– Az üvegházhatású gázemisszió mértéke 2018-ban 712.881 tonna szén-dioxid egyenértékű kibocsátás volt. Ennek 89,5 százalékát az épületek, létesítmények, berendezések és az ipar tette ki. A közlekedés a kibocsátások 5,51 százalékáért felelt. A közlekedésen belül a legmeghatározóbb tényező a lakossági közlekedés volt 30.579 tonna szén-dioxiddal, ezt követte a közösségi 6084 tonnával. Energiafajtánként a legnagyobb részesedéssel a villamos energia bírt (376.116,5 tonna), ezt követte a földgázfogyasztás (261.584,6 tonna), a benzinfogyasztás (20.588 tonna) és a gázolajfogyasztás (18.666 tonna). A távhő és a cseppfolyós gáz felhasználásából származó kibocsátás elenyésző volt.

Feltártuk azt is, hogy a város mit tett eddig a klímavédelemért. Szerencsére Győrben is elindultak már jó folyamatok, amelyek eredményeképp az elmúlt időszakban csökkenő tendencia volt tapasztalható. A felhasznált villamos energia mennyisége 2013 és 2021 között 2,7 százalékkal csökkent. Szintén kevesebb volt a vezetékes gáz mennyisége is, 2013 és 2021 között 13,46 százalékkal csökkent. A bázisévhez képest 2021-re 4,71 százalékkal növekedett a távfűtésbe bekapcsolt lakások száma. E folyamat mindenképp előnyös a klímavédelem szempontjából, főképp, mivel 2019-ben a geotermikus hő aránya már 47,1 százalék volt.

Dr. Torma András docens ismertette az akcióterv részleteit. Fotó: B. A.

– A tanulmány alapvetően az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését, az energiafelhasználás csökkentését, a megújuló energia arányának növelését, a klímaváltozás hatásaira való jobb és hatékonyabb felkészülést és a klímatudatos szemléletformálás erősítését tartalmazza, és ehhez tizenegy területen dolgozott ki akcióterv-javaslatokat. A városból 92 szervezet vett részt az ötletek megfogalmazásában, a workshopok során mintegy 1100 órányi időt töltöttünk el ötleteléssel. Arra is tettünk javaslatokat, hogyan lehetne finanszírozni mindezt.

A jelenlegi EU-s költségvetési ciklusban kiemelt támogatási terület az energiahatékonyság, a klímavédelem, ezért nagyon jó eséllyel indulhatnak a városok forrásokért. Az önkormányzatnak is érdeke, hogy a dokumentumban megfogalmazottakat folyamatosan figyelemmel kísérje, hiszen itt nemcsak számokról van szó, hanem a város élhetőségéről és a jövőképéről is. Jó az irányA szemléletformálás jeles eseménye volt az október 5–7. között az Olimpiai Sportparkban rendezett III. Győri Klíma EXPO, ahol környezetvédelemről, a fenntarthatóságról, az energiahatékonyságról, a körforgásos gazdaságról, a hulladékok újrahasznosításáról és számos érdekes témáról volt szó.