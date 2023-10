A Gulyás Lajos utcában a református lelkész emléke előtt tisztelegtek: őt a forradalomban való részvétele miatt halálra ítélték és kivégezték.

– 1956 a szelídek forradalma volt – hangsúlyozta Gulyás Lajos emléktáblájánál Csáfordy Julianna református lelkész, utalva arra is, hogy napjainkban is mindennapossá vált az erőszak a nagyvilágban.

Kiemelte: Gulyás Lajos egy szál kerékpárral, fegyvertelenül, a szó erejében bízva próbálta lecsitítani, békességre inteni a tömeget október 26-án. Halálra ítélték, kivégezték. A mostani megemlékezésen koszorúzott két lánya, Gulyás Csilla és Gulyás Anikó, valamint unokája, Jagodicsné Andrási Réka is.

A Gyász-téren 17 órakor Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter mond kegyeleti megemlékezést. Csak a köd és az eső siratta őket címmel a Kossuth Gimnázium diákjai műsora látható.