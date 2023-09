A közepes gazdaságok közé tartozik a Szöllősi Pincészet és Borászat, 40 hektáron foglalkoznak szőlőültetvényekkel. Az időjárásra nem panaszkodhatnak az ágazatban dolgozók, a szürettel folyamatosan tudtak haladni, nem kellett az eső miatt szünetet tartani. Jelenleg már a termés nagyobbik része must formájában további feldolgozásra a tárolókban van. Elmondható, hogy a szüret felén már túl vannak. A hatalmas szőlőtáblákban többnyire szőlőkombájnokat lehet látni, a munka dandárját a gépek végzik.

A Hilltop zrt.-nél már csak kombájnnal szedik a szőlőt. Fotó: Szmodits Balázs

„Sokkal gazdaságosabb, mint a hagyományos, kézi szüret. Egy nap alatt egy a kombájn tízhektárnyi területet is képes leszüretelni, míg az ember 700–800 kilogramm szőlőt tud átlagosan leszedni naponta. A Hilltop zrt.-nél idén már csak kombájnnal szüretelnek, sokkal gazdaságosabb” – mondta Kamocsay Ákos, a Hilltop zrt. főborásza. „A termés jónak ígérkezik, jó ez az idő a szüretnek. »Összeérnek« a szőlőfajták, alig kell szünetet tartani a különböző érésidejű fajták között. A szüretet az Irsai Olivérrel kezdtük, aztán jött a rizlingszilváni, a tramini, a chardonnay, a sárga muskotály, a szüret végét pedig a szürkebarátok jelentik majd. Sokféle betegség érte a szőlőt, de sikerült megmenteni. Lehet, valamivel kevesebb lesz a termésünk, mint tavaly, de jó minőségű” – tette még hozzá Kamocsay Ákos főborász.

Szöllősi Ágnes ügyvezető

Szöllősi Ágnestől, a Szöllősi Pincészet és Borászat cégvezetőjétől megtudtuk, édesapjuk halála után családi vállalkozásban viszik tovább a pincészetet. Fiatal az ültetvény, most kezdett igazán termőre fordulni, a szüret augusztus 28-án kezdődött. Az Irsai szőlőfajta volt az első szedése az idei szüretnek. Aztán következett a cserszegi, a zenit, a sauvignon blanc, a királyleányka. Most éppen szürkebarátot szednek. A szüret náluk az olaszrizlinggel fejeződik be várhatóan október elején. Sok eső esett, és napsütés is volt elegendő, lédúsak és édesek a fürtök, a cukorfok is megfelelő. Jónak ígérkezik az idei termés. Év közben viszont sokkal többet kellett permetezni, de sikerült megvédeni még idejében a szőlőt. A peronoszpóra, lisztharmat ott pusztított, ahol nem permeteztek időben. „Szőlész-borász egyetemista diákok is vannak nálunk gyakorlaton, jól jön a segítségük. A szőlő kétharmadát már leszedtük, nehéz ez a munka, nehéz rá embert találni. A termés felét így géppel szüreteljük.” A szőlőt eladják, de évi kétszázezer üveg bort is palackoznak. Hektáronként 80–90 mázsa a termésátlag. Bíznak abban, hogy Márton-napra idén is lesznek finom, zamatos borok az asztalokon, ezért is dolgoznak.

A Neszmélyi borvidéken a szőlőterületek nagy része a Gerecse hegység nyugati részén található, északról a Duna, nyugatról pedig a Kisalföld határolja.

Dupi Lajos és munkatársai, Barbara és Elvira Tata határában szüretelnek.



A borvidéken a szüretet már nem úgy kell elképzelni, mint amilyen hajdanában volt, amikor még a férfiak hátán lévő puttonyokba gyűjtötték a szőlőfürtöket a lányok-asszonyok. Metszőolló csattogását ritkábban lehet hallani az ültetvényeken, inkább a kombájnok zaját, amelytől a szőlőt dézsmáló seregélyek távol maradnak. A termést hatékonyan védik ezzel a módszerrel.