Kosár Tibor, a kivitelező Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy a felújításhoz terv készült és azt a hatóság engedélyezte. Az oszlopok áthelyezése még egyszer annyiba került volna, mint maga az útfelújítás, a kábelek föld alá helyezése pedig a lakóknak is költséget jelentett volna. A döntésnél egyébként azt is figyelembe vették, mekkora itt a forgalom, kik járnak arra. Egyébként a beruházás még nincs kész, két héten belül a középső szigeteket is kialakítják az oszlopok és az arra járók védelmében.

Fotó: Mészely Réka

Iváncsics János mosonmagyaróvári alpolgármestert is kérdeztük, aki elmondta, hogy eddig is ott álltak az oszlopok és azokat egyik és másik oldalról kellett kikerülni. A beruházást az önkormányzat finanszírozta, a változtatás pedig óriási költség lett volna.

Tudomása szerint az ottlakók örültek a felújításnak, illetve még megjegyezte, hogy az utcára alig jellemző az átmenő forgalom. Hozzátette: a mai nap folyamán maga is megnézi, hogyan lehet ott autóval közlekedni.

Fotó: Mészely Réka

A közösségi oldalon is felkapott téma lett a Királydomb utca új képe. Már számos mém is megjelent erről.

Mi is ellátogattunk az elhíresült utcába: a szakasz mindkét végén tábla jelzi, hogy itt még dolgoznak, illetve kordon szalag is lezárja az utat. Többen is megálltak és nézték a felújítást, és elmondták, hogy eddig nem is tűnt fel, hogy valóban az út közepén vannak az oszlopok.

Árvay István mosonmagyaróvári polgármestert is sikerült elérnünk, aki a fentieket szintén megerősítette. Mint mondta, hogy a villanyoszlopok az út közepén sorakoznak, az egy adottság, és erre ezt a megoldást találtak ki a tervezők. Ő is arról beszélt, hogy még szigetek is ki lesznek alakítva.

Egyébként a beruházás 46 millió forintba került.

Idén nagyságrendileg mintegy egymilliárd forintot fordít az önkormányzat út- és zöldterület felújításra. Lesz, aminek ebből a kivitelezése jövő tavasszal valósul meg.