Nagy Ágnes, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi főkapitány-helyettese jelenlétében a csütörtöki képviselő-testületi ülésen Mosonmagyaróvárért Emlékéremmel jutalmazták Szabó Jenő rendőr ezredest, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság vezetőjét. A kapitányságvezető november elsején rendelkezési állományba vonul.

Itt kezdte és itt végzi pályáját

Amint a méltatásában elhangzott, éppen negyven éve kezdte meg magas fokú hivatástudattal végzett pályáját. 2020 novemberétől tevékenykedett Mosonmagyaróváron rendőrkapitányként.

– Nem számítottam az elismerésre. A legjobb tudásom szerint, lelkiismeretesen tettem, amit tennem kellett. Örömömre szolgál, hogy ott fejezhetem be a pályámat, ahol elkezdtem – emelte ki Szabó Jenő az emlékérem átvétele után.

Árvay István polgármester adta át Szabó Jenő rendőrkapitánynak a Mosonmagyaróvárért Emlékérmet. Fotó: Mészely Réka

Téma volt a zöldhulladék elszállítása

Napirend előtt Szabó Miklós képviselő kért szót, érdeklődve, hogy ki viszi el a zsákba gyűjtött faleveleket. Kérdésére Árvay István polgármester nyújtott tájékoztatást, kiemelve, hogy nincs változás a korábbi évek gyakorlatához képest. A Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. alvállalkozójaként a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. havi egyszer szállítja el a barna kukákat.

Több helyen beszerezhető erre a célra zsák (melyet bizonyos utcák a városházán is igényelhetnek), amit szintén ingyen elszállítanak. Ajánlják a komposztálást, illetve meghosszabbított nyitvatartással a hulladékudvarban egy köbméternyi zöldhulladék is elhelyezhető háztartásonként díjmentesen. A zsákokat a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. szállítja el novemberben, decemberben.

A kórházon tartják a szemüket

Első napirendi pontként a Karolina Kórház szakmai beszámolója szerepelt a tavalyi önkormányzati támogatással kapcsolatosan. Az intézményt ugyan az ülésen nem képviselte senki, azonban egy anyagot eljuttattak a jelen helyzetről és a közeljövő terveiről (erről Karolina: szülészet mindennap címmel részletesen írtunk a napokban).

Vida István képviselő szerint a város szövetébe beépült a kórház. Árvay István szerint most elindult egy folyamat, elérték, hogy a kórházat ne zárják be. A polgármester is kitért az októberi változásokra, s mint mondta, ez jó irány, de még dolgozni kell.

„Rajta tartjuk a szemünket, ha rendkívüli esemény történik, arra reagálunk” – fűzte hozzá a városvezető. Szabó Miklós szerint a változásokhoz hozzájárulhatott az általuk gyűjtött 12 ezer aláírás is: „Valami elindult, ez az első lépés, de még sok a bizonytalanság.”