Mint írták, az ügyfélszolgálatokat személyesen eddig az Orgona utcában és a Jókai utcában kereshették fel az ügyfelek, amelyekben évente közel harmincezer ügyet intéznek a győriek.

A most megnyitott iroda könnyen megközelíthető, az autóval érkezők számára a parkolási lehetőség biztosított, a felnőttekkel érkező gyermekek számára játszósarok áll rendelkezésre, ahol a várakozás ideje alatt kellemesen eltölthetik az időt.

Az átadón megjelent dr. Dézsi Csaba András polgármester is, aki hangsúlyozta: a nyitott városházához hozzátartozik a kommunikáció a város lakóival, a Győr-Szol pedig sokrétű szolgáltatást nyújt, ezért szükséges a személyes kapcsolattartás az ügyfelekkel. Másrészt azért is praktikus az új iroda, mert más szolgáltatók is ide költöztek, így egy helyen lehet a különböző ügyeket intézni.„Egyre többen jönnek ide, mi pedig odavisszük a szolgáltatást, ahol sokan megfordulnak. Fejlesztjük Gyárvárost, Győrt, jó úton haladunk a Győr-Szollal is, hogy a szolgáltatásokat emberközelibbé tegyük. Győr az ügyfélbarát város” – emelte ki a polgármester.

Az ETO Park első emeletén található irodában egyebek mellett intézhetőek a távhőszolgáltatással, a parkolással, illetve a bérleményekkel, kapcsolatos ügyek is hétfőn, kedden és szerdán 8 óra és 16 óra között, csütörtökön 8 óra és 17 óra között, pénteken pedig 8 és 14 óra között. Pénzbefizetésre ebben az ügyfélszolgálati irodában kizárólag bankkártyával van lehetőség. A bankkártya terminálokat a nyitvatartási idő vége előtt fél órával lezárják. Aki mégis készpénzzel szeretné rendezni számláját, az épületen belül, az ügyfélszolgálati iroda mellett közvetlenül található postahivatalban teheti meg.