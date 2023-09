A sajtótájékoztatón Domonkos Ágnes, a Tata és Térsége Civil Társulás (TCT) elnöke és Izing László alelnök avatta be a sajtó képviselőit a részletekbe. Az eseményen Michl József, Tata polgármestere is jelen volt.

Izing László, Domonkos Ágnes és Michl József

Domonkos Ágnes, aki a civil szervezet egyik alapítója is, elmondta: „Különleges alkalom ez a 20. civil fesztivál, amelyre több különlegességgel is készülünk. Köszöntjük mindazokat a szervezőket, résztvevőket, akikkel már két évtizede együttműködve dolgozunk, leginkább elhivatottságból, a múltunkért, a jelenünkért és a jövőnkért.” Az elnök hozzátette, a civilek év közben is dolgoznak, és ilyenkor, rendszerint szeptemberben, szélesebb körben is bemutatják tevékenységüket, fejlődésüket, hiszen magas hőfokon művelik mindazt, amire saját közösségeikben vállalkoztak. Amit tesznek Tatáért, az ott működő élettérért, Tata élhetőségéért.

Az első tatai civil nap alap­ötletét Gerlingenből, Tata németországi testvérvárosából „importálták”. Az ott tapasztalt városi fesztivált gondolták tovább, átültetve azt tatai viszonyokra. Akkor még ők maguk sem gondolták, hogy ezzel hagyományt teremtenek. Eleinte csak egynapos volt a program. Az első két civil napot a Vaszary-iskola udvarán tartották, később egy-, majd kéthetesre bővült. Jelenleg már három hétig tart a rendezvénysorozat.

Michl József polgármester kiemelte, a civilek munkája, közösségeik léte azt bizonyítja, hogy mindig van értelme a puszta létnél többet tenni a magunk örömére és közben másokat is segítve.

A civil napok idei nyitánya a „Fesztivál civil hőfokon” elnevezésű esemény lesz, melyet szeptember 9-én, szombaton 10 órától láthatnak-hallhatnak az érdeklődők az Angolkertben. Többek között néptánc- és moderntánc-csoportok, énekkarok, zenei együttesek mutatkoznak be.

A Tata és Térsége Civil Napok 20. évfordulójára egy nem hagyományos fesztivállal szeretnék meglepni az érdeklődőket. „Fesztivál civil hőfokon” címmel, NEAO-pályázati támogatással jöhetett létre az egynapos látványos és mozgalmas program, mely alapvetően négy helyi történelmi évfordulóhoz kapcsolódik. 1783-ban, 240 éve kezdődött el a tatai Angolkert építése. 1923-ban Esterházy Ferenc a nagyközönség előtt is megnyitotta az addig lezárt parkot. 1932-től Tata-Tóvárost országosan is elismertté tették a „Júniusi hetek” szabadtéri játékok. Kazinczy Ferenc 1803-ban járt Tatán. Ennek emlékére állították az Angolparkban a Kazinczy-padot. Az évfordulók nemcsak Tata ma is meglévő értékeit jelenítik meg, de a város polgárosodó civil életének alapjait is.