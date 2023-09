Újonc kincskeresők és tapasztalt rókák

– Ilyenen még nem voltunk, írta az újság, ezért gondoltuk eljövünk. – mondta lapunknak egy idősebb házaspár. Kincskeresésként indultak neki felfedezni a tárgyakat, de azt mondták sok a bóvli, inkább a bolhapiac a nekik való terep.

Ugyanakkor mellettünk egy szakállas fiatalember pár száz forintos áron szerzett be túrahátizsákokat a Győr RP márkától eredeti címkésen. Azt mondta, azért is jó üzletet csinált, mert a cég örökélet garanciát vállal például a cipzárokra, így a hibás darabra is bátran licitált. Legalább tízezer forint profitja lehet a vásáron darabonként, ha nem több, hasonló táskákat nemigen találunk tizenötezer forint alatt.

Kétszáz először, kétszáz másodszor...

Bettina azt mondta azért jött el, mert szüksége van biciklire, három éven belül a harmadikat lopták el tőle, ezért újnak nem látja értelmét, itt igyekszik megcsípni egy lehetőleg működőképes darabot, amit nem sajnál, ha elődei sorsára jut. Más már kapásból alkatrésznek mustrálja a kerékpárokat.

A jelenlévők között volt akit úgy tűnt csak azután kezdett érdekelni árverésre bocsátott tétel, amint valaki nagy nehezen rászánt egy beugró összeget. Az úr nagy vehemenciával licitált rá az első százast bedobókra. Más úgy gondolta azzal jár jól, hogy kapásból viszonylag magas összeget kiabál be, és egyből ezerforintos küszöböt állít versenytársai elé.

Az állam haszna az elhagyott holmi

Rákosi Tamás, a polgármesteri hivatal általános igazgatási csoportjának vezetője elmondta:

Amit közterületen találnak, arra igényt formálhat a megtaláló, de amit nem közterületen találtak, hanem bank előterében, taxi hátsóülésén, vagy egy üzletben, azt nem viheti el a megtaláló. Ha három hónapon belül nem jelentkezik a gazdája, akkor a megtaláló igényt tarthat rá. Ha nem teszi, akkor árverésre kerül, aminek a bevétele a magyar államot illeti. A júniusi árverés alkalmával 974.200 forint, ma pedig 82.030 forint gyűlt össze, így több mint egy millió forinttal gazdagodott a környékbeliek hanyagságából az államkassza.

Rákosi Tamás elárulta, hogy időről-időre pénzt, – akár több százezres összeget is – adnak le, de szerencsevadászoknak nem adják ki: hitelt érdemlően kell tudni bizonyítani az eredeti tulajdonosnak, hogy az összeg hozzá tartozik.

A talált tárgyakat a találás helye szerinti illetékes jegyzőhöz kell bevinni a megtalálástól számított nyolc napon belül, Győrben a Honvéd Liget 1-es szám alatti irodába. A holmik amikért nem jelentkeznek értékbecslést követően kerülnek árverésre. Ami még ilyen második körös licitversenyen is megmarad, az leselejtezésre kerül. Sajnos a málhásnak becézett bevásárló kocsi is erre a sorsa jut licitáló híján.

Amennyiben legközelebb szívesen részt venne egy hasonló árverésen, javasoljuk lámpát, személyi igazolványt, és lakcímkártyát vigyen magával, ezekre ugyanis feltétlenül szüksége lesz, tapasztalt szem mellett. A licitre bocsátott tárgyak listája a meghirdetést követően elérhető a város honlapján.