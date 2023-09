A válságos helyzetben főigazgatói biztost kértek és kaptak dr. Ézsi Robin személyében, akinek megbízatása év végéig szól. A Kisalföld érdeklődésére elmondta: a nyár folyamán a győri és a soproni kórházzal együttműködve gondolkodtak, hogyan lehet a vármegye egészségügyi ellátását a Karolinát segítve szervezni. Dr. Takler Ágnes, a mosonmagyaróvári intézmény főigazgatója közölte: azon is dolgoztak, hogy a régi munkatársak közül minél többeket visszahívjanak.

A koronavírus alatt és az azóta eltelt időszakban, mint sok más intézményben, több osztály is szünetelt, illetve csökkentett ágyszámmal működött a Karolina Kórházban.

– Az soha nem volt kérdés, hogy bezár-e a Karolina Kórház, azonban a személyi feltételek hiánya miatt több osztályt is szüneteltetni kényszerültünk. Az elmúlt időszakban sokat dolgoztunk azon, hogy a régi munkatársak közül, akiket tudunk, visszahívunk. A győri kórház együttműködésére is számíthatunk az ellátások, osztályok újraindításában. Engedéllyel rendelkezünk, ha még több szakdolgozónk lenne, további ellátásokra is lenne lehetőség – kezdte beszélgetésünket dr. Takler Ágnes, a Karolina Kórház főigazgató főorvosa.

Az egyik fontos és minden bizonnyal nagyon várt változás október elsejétől a szülészet-nőgyógyászati osztály működésének bővítése és a folyamatos betegfogadás elindítása heti 7 napban 24 órában. Az igazgató szerint ez elképzelhetetlen a csecsemő- és gyermekgyógyász jelenlétének heti hétnapos, 24 órás működtetése nélkül, így jövő hónaptól ez is változik. A főigazgató még elmondta, hogy az októberi ügyeleti beosztás már rendelkezésre áll.

Még keresnek szakdolgozókat, orvosokat a Karolina Kórházba. Fotó: Kerekes István

Azt korábban többször említették, hogy átállnak az egynapos sebészeti ellátásra, októbertől indul ez az osztály is Győrből érkező orvosokkal.

– Az ágyszámokat is növeltük: a belgyógyászati osztályon 15-ről 28 ágyra már megtörtént, ahogy a mozgásszervi rehabilitációs osztály kapacitását is növeltük 15-ről 27-re, a krónikus osztályon pedig 53 beteget tudunk egyszerre fogadni – avatott még be a számokba a főigazgató.

– Nyár eleje óta foglalkozom a Karolina Kórházzal, mely humánerőforrás-gondokkal küzdött, ezt némileg sikerült enyhíteni. Nincs könnyű helyzetben az intézmény Ausztria elszívó hatása miatt, de a vármegyén belül is történik mozgás az orvosoknál, szakdolgozóknál – vette át a szót dr. Ézsi Robin főigazgatói biztos, aki szerint a nyár folyamán a győri és a soproni kórházzal együttműködve gondolkodtak, hogyan lehetne a vármegye egészségügyi ellátását a legoptimálisabban megszervezni.

A biztos is megerősítette a változások hírét.

– A lakossági szükséglet és a rendelkezésre álló kapacitások felmérése után elindított osztályok hosszú távon lehetővé teszik, hogy orvosokat, szakdolgozókat vonzzunk a térségbe. Azon dolgozunk szoros együttműködésben a győri kórházzal, hogy Mosonmagyaróvár térségének betegeit helyben lehessen ellátni. Az jól látszik, hogy milyen ellátási szükséglet van a térségben, a kérdés az, hogy mely betegségek esetén kell feltétlenül helyben biztosítani ellátást – vélekedett a főigazgatói biztos, akinek megbízatása az év végéig szól.

Mint elmondta, már mostanra sikerült eredményeket elérni, de még van terület, ahol megfelelő szakember biztosításával lehet egészségügyi szolgáltatásokat biztosítani. Példaként említette, hogy igény lenne további ágyszámbővítésre a krónikus és rehabilitációs osztályokon, mert a lakosság otthon nehezen tudja biztosítani a szakmai ellátásra szoruló családtagokat.