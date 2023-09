Feltételekhez kötött, ingyenesen igényelhető vagy kedvezményes telkeket, első lakáshoz jutási támogatást adnak az önkormányzatok a fiataloknak, de a családok sok településen kapnak letelepedési támogatást, amelynek összege akár a 200 ezer forintot is elérheti. A falusi csok segíti a gyermekes családokat az ingatlanvásárlásban, -bővítésben, -korszerűsítésben olyan kistelepüléseken, ahol az átlagosnál jobban fogy a lakosság.

Veszkényben az önkormányzat önköltségen alakított ki közművesített telkeket. A község anyagi forrásai kedvezőek, két nagy cég is van a közvetlen szomszédságában, ami a helyieknek munkalehetőséget jelent. Németh Árpád polgármester szerint az M85-ös út megépülése is nagy előnyt jelent a kistelepüléseknek.

– A Széchenyi utcában negyvenhat telket értékesítettünk tizenöt év alatt. Évente két-három telket adtunk el. Egy következő ütemben újra új parcellákat nyitottunk, először tizenkét, majd tizenegy építési területet alakítunk ki. A kertek végét vásárolta meg a falubeliektől az önkormányzat, a lakosok együttműködőek voltak. Az első házhelyek tizenöt évvel ezelőtt másfél millió forintért keltek el, most ez tízmillió forint körül mozog. A kereslet nem csökkent, a telkek egy részére már megvan a vevő. Letelepedési támogatásként 150 ezer forintot kapnak a családalapítók.

A falvak számos lehetőséget kihasználnak a fiatalok támogatására.

– Pénzzel nem támogatjuk a letelepedést, de korábban volt egy kedvezményes telekvásárlási konstrukciónk. Közel negyven fiatal család jutott a piaci árhoz képest ötven százalékkal olcsóbban építési telekhez. Emellett van lakbértámogatásunk, igaz, csak a saját dolgozóinknak – tudtuk meg Lőrincz György jánossomorjai polgármestertől, aki még hozzátette, hogy fecskeházuk is jó lehetőség, hiszen legfeljebb öt évig havi 5000 forint lakbért kell csak fizetniük a fiatal pároknak.

Győrszemerén a friss betelepülők számára nincs forrás, de azokat a pályázókat, akik a községben élnek tíz éve, és korábban nem rendelkeztek lakóingatlannal, támogatja az önkormányzat.

Sopronnémetiben a letelepedési támogatás összege 200 ezer forint a már egy éve ott lakók számára.

– Peresztegnek nagyon kedvező adottságai vannak. A megfelelő intézményrendszer, a gyorsforgalmi út és nem utolsósorban Sopron közelsége. Sok fiatal éppen azért választja Pereszteget, mert közelebb maradhat a városhoz, a területek mégis megfizethetőek. Tizenhárom telket alakítottunk ki korábban, és kettő értékesítése folyamatban van. Az önkormányzat 150 ezer forinttal támogatja az első lakáshoz jutó helyi vagy helyi kötődésű lakosokat – mondta el Sellei Tamás, Pereszteg polgármestere.

Sok településnek nem célja, hogy mindenáron növekedjen, ugyanis az terheket is róhat az önkormányzatra.

Győrságon is mértek ki önkormányzati szántóföldből kialakított, közművesített telkeket. Az első ütemben 49, a másodikban 77 területet. Nagy részük gazdára talált piaci áron.

– Tavaly óta csökkent az építkezések száma, ami községünknek nem okozott gondot, mivel a lélekszám-emelkedéshez az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat is szeretnénk biztosítani – mondta Ferenczi Zsolt, a község polgármestere, aki lassú, fokozatos fejlődést szeretne a településen.

Győr-Moson-Sopronban a legfrissebb népszámlálási adatok szerint 4,4 százalékkal nőtt a lélekszám 2011-hez képest. A községek lélekszáma 12,3 százalékos gyarapodást mutatott.