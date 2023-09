Rákász Gergely orgonaművész rendszeresen ajánlja fel koncertjének bevételét jó célra. Az elmúlt évben már adott egy nagy sikerű koncertet az iskolában. Honnan jött az ötlet? – kérdeztük az orgonaművészt.

–Tavaly a fiam osztálytársainak a szüleivel ültünk egy évnyitó bográcsozáson, és mind attól rettegtünk, hogy meg fognak fagyni a gyerekeink ősszel, mert akkor nem lehetett tudni, hogy az energiaválság miatt lesz-e fűtés. Ott abban egyeztünk meg, hogy én tartok egy koncertet, annak a bevételét odaadjuk az iskolának, ha ez kell ahhoz, hogy a gyerekek megfelelő hőmérsékletű tantermekben üljenek. Mindenki szívesen adakozott volna a saját gyereke javára. A feltételem az volt, hogy ez egy közösségi összefogás legyen. Mi visszük a koncertet, a technikát, de a közösségnek kell megszerveznie. A szülők, a gyerekek, a tanárok mondják azt, hogy meg akarjuk szervezni – szögezte le az orgonaművész. – Amerikában azt láttam, hogy ha egy közösségnek fontos volt valami, akkor nem vártak másra, hanem megcsinálták maguknak. Nekem ez nagyon szimpatikus volt, ezt a szellemet el kellett tanulnom tőlük, haza kellett hoznom. Évek óta dolgozom azon, hogy ez a szellem gyökeret verjen, és ez a megmozdulás ennek az iskolapéldája volt, mert ebben mindenki megtalálta a helyét, feladatát. Tulajdonképpen egy óriási siker lett. Végül nem gázszámlára kellett fordítani a bevételt, mert megoldódott a probléma, hanem másra, de a közösség összefogott érte. Egyébként minden iskolában jól jön egy kis pluszpénz.

Rákász Gergely minden évben minimum három jótékonysági koncertet ad. Úgy gondolja, hogy annyi mindent köszönhet az országnak, hogy most ő is szeretne adni. – Az embernek egy idő után morális kötelessége, hogy ha tud, adjon. Ebbe a jótékonysági sorozatba illeszkedik a győrújbaráti koncert is. Marci fiam harmadikos, Bence jövőre kezdi a tanulást. Azt gondolom, hogy amíg a gyerekeim ebbe az iskolába járnak, én ezzel tudok segíteni. Azért addig, mert tisztában vagyok azzal, hogy rengeteg jó ügy van. Azt gondolom, azokkal kell foglalkozni, amelyekkel szervesen össze vagyunk kapcsolódva. Ha az ember a világ összes baját a nyakába veszi, kifosztottan ül a problémák kellős közepén. Ez részemről egy átgondolt jótékonysági stratégia, amiben az egész csapatommal igyekszünk tenni azért, hogy a közösségek épüljenek. A tavalyi jól sikerült koncertet közzétettem a közösségi oldalamon, jelezve, hogy még két esemény belefér a naptáramba. Erre a két alkalomra majdnem húsz intézmény jelentkezett. Végül tavaly a válságos helyzet miatt nem utasítottam el senkit, igaz, tavaszig tartott, mire lejártuk a helyszíneket. Mindenhol tartottunk koncertet azokban az iskolákban, ahova hívtak bennünket, feltéve, ha megszervezték magukat. Sok helyen, amikor megtudták, hogy a közösségnek is van munkája a koncert megszervezésével, kihátráltak belőle, mégsem kellett a jótékonyság. Tavaly húszmillió forint körüli támogatást hagytunk az iskolákban. Most ősszel a győrújbaráti mellett Miskolcon és Győrben a Móra Ferenc Általános Iskolában adok koncertet. Nagy örömmel megyek egy győri iskolába hamarosan, ahol már megvalósult az általam támogatott projekt – újságolta örömmel a művész.