Az agrárminiszter további számadatokkal is szolgált: ”Hazánkban száz év alatt sikerült megduplázni, 2 millió hektárra növelni az erdőterület nagyságát, így az ország területének egynegyedét valamilyen erdei fafajokból álló fás vegetáció borítja, és azon belül is több mint 22 százalékot tesz ki a jogilag is erdőnek minősülő területek nagysága. Az Agrárminisztérium összehangolt fásítási és erdősítési programjainak a célja, hogy 2030-ra az ország területének 27 százalékát tegyék ki a fával borított térségek. Jó hír, hogy 2020 óta több mint 50 ezer hektár új erdő telepítésére pályáztak a magyar gazdák. Minőségi, változatos, hosszú távon is fenntartható faállományt hozunk létre, a termőhelynek megfelelő fafajokból. Arról is örömmel számolhatok be, hogy a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervében minden korábbinál több, a Vidékfejlesztési Programhoz képest háromszoros forrás áll az ágazat rendelkezésére. Öt év alatt összesen 310 milliárd forintot fordítunk közvetlenül arra, hogy több és jobb minőségű erdeink legyenek, amelyeket versenyképes vállalkozások kezelnek.„

Bedő Csaba mosonszentmiklósi polgármester arról beszélt, hogy immár harmadszor csatlakoztak a programhoz, és így összesen kilencven fa hajthat gyökeret a településen. Ezúttal 30 amerikai hársat ültetnek el: a program keretében hármat a helyi iskolában, de kerül a Malom utcai kereszt mellé, a Kastély utcába és a Csepete úti játszótérre is. A faluvezető szerint ezáltal tesznek a környezet védelméért, a globális felmelegedés ellen is és a komfortot is fokozzák.