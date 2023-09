A gazdák nagy örömére a Vidékfejlesztési Program „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázata 75,5 millió forintos támogatásával, 4 milliós önrész vállalása mellett elkészült a 2,2 kilométer hosszú földút murvás megerősítése Mecsér irányában. A korábban járhatatlanná vált úton most a máriakálnokihoz hasonlóan akár kerékpározni is lehet. Eller Gizella kimlei polgármester közölte, a közbeszerzési eljárás során hét árajánlat érkezett, a kivitelezéssel a legjobb ajánlatot adó Lang Szolg Kft.-t bízták meg, amely határidőre teljesítette a feladatot. Ezzel egy időben elkészült a Pacsirta utca megsüllyedt padkájának murvás feltöltése és a 4 évvel ezelőtt felújított kálnoki út karbantartása is.