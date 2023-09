Enese óvodája az ötvenes évek második felében nyílt meg, kezdetben egy csoporttal működött. Aztán a hetvenes évek óta már háromban fogadták a kisgyermekeket. Az intézmény fő épülete, a kúria 1830-ban épült, amit 2010-ben bővítettek két csoportszobával. A régi épületben megnyitották a családi napközit.

– Három éve kezdett foglalkoztatni bennünket a gondolat, hogyan lehetne bővíteni az intézményt, hiszen jelentős igény mutatkozott az ellátásra. Számos építési telket tudtunk kialakítani a faluban, így számítottunk rá, hogy jóval több lesz a kisgyermek. Egy pályázat segítségével végül el tudtuk indítani a beruházást, és további háromszázötven négyzetméteres épületrészt kapott az óvoda – fogalmazott lapunknak Mesterházy József polgármester.

Az új komplexum egy év alatt épült fel, a kisebb aula mellett csoportszobát, és tornaszobát is kialakítottak. A négy csoport azért is volt indokolt, mert a község lélekszáma is folyamatosan bővült. Ma az 1100 négyzetméteres intézménybe száz gyermek jár.

Az óvoda épületében egy új csoportszobát is kialakítottak. Felvételünkön Szűcs Lászlóné intézményvezető. Fotó: Rákóczy Ádám

A pályázat mellett az önkormányzat is nagy szerepet vállalt a munkálatokban. Az új csoportszoba játékait, berendezési tárgyait ők vásárolták. Emellett önerőből megújult az óvodai konyha és étkező is, mintegy harminc millióból. A teljes beruházás összköltsége megközelítette a négyszáz millió forintot.

– Enesére sok fiatal család költözik. Ez a jövőre nézve is biztató, de szeretnénk még vonzóbbá tenni a falunkat. Dinamikusan fejlődünk, ezt szeretnénk folytatni a következő években is. Enese vonzereje a jó tömegközlekedés is. Már korábban hangsúlyozták a településmérnökök, hogy a vármegyében itt a legjobb a közlekedési infrastruktúra. Körülbelül kilencven-száz között van azoknak a busz- és vonatjáratoknak a száma, amelyek naponta közlekednek a megyeszékhelyre – hangsúlyozta az elöljáró.

A település katolikus temploma is megújult nemrég, az utóbbi két évtizedben sokat dolgoztak rajta. Volt, amikor a tetőszerkezetet javították, de belső renoválás is történt a közelmúltban. Most, az egyházközséggel közösen és egy pályázat segítségével az épület új külsőt kapott. Emellett a helyi temető parkolóját is bővítették mintegy kétszáz négyzetméteres murvás területtel. Az önkormányzatnak számos terve van még a jövőben. Hamarosan megkezdődhet a Vörösmarty utca újraaszfaltozása, ami ugyancsak pályázat segítségével valósulhat meg, várhatóan szeptember második felében.