A tervek szerint halad a Csornai Járásbíróság épületének átalakítása, felújítása. Dr. Máté Kinga, a Győri Törvényszék elnökhelyettese a Kisalföld érdeklődésére úgy tájékoztatott, hogy a Soproni úti ingatlan felújítási munkálatai részben befejeződtek, a kül­ső homlokzati munkák lezá­rultak.

„Az épület használatbavételi engedélyének kiadása iránti eljárás van folyamatban, valamint a belső kialakítása történik. Zajlik a bútorok beszerzése, az informatikai hálózat kiépítése és a belső gépészeti, szerelési munkák egy része” – válaszolt kérdésünkre a törvényszék. Dr. Máté Kinga hozzátette: amennyiben a hátralévő munkák befejeződnek, várhatóan az idei évben megkezdődhet a bíróság működése a felújított épületben. Ennek pontos időpontjáról – és az ezt megelőző átadásról – a lakosságot, az ügyfeleket megfelelő időben tájékoztatják.

Rákérdeztünk a járásbíróság melletti, úgynevezett kórházköz helyzetére is, mely a felújítás megkezdése előtt a gyalogosforgalom számára nyitva volt, ám most még mindig kerítés zárja le. Ráadásul úgy tűnik, mintha ezt a kerítést „állandóra” építették volna. „A terület továbbra is munkaterület, ez érinti a megkeresésben szereplő kis közt is” – reagált dr. Máté Kinga.