Külön kiemelték Orbán Júlia versmondói tevékenységét, identitáserősítő anyanyelvi munkáját. Fotó: Szalay Károly

Az ember nem a díjakért dolgozik, de nagyon jó érzés volt, amikor egyszer csak jött az értesítés. Váratlanul ért, és annyira meghatódtam, hogy sírva fakadtam örömömben. Az, hogy díjat kap az ember, rendben van, de hogy ilyet, majdhogynem a legrangosabbat, arra álmomban sem gondoltam – kezdte még mindig megilletődve Orbán Júlia.

Négy éve vezeti a Pedagógusok Soproni Művelődési Házát, előtte tíz évig a GYIK Rendezvényház igazgatója volt. Ez utóbbi minőségében a Ligneumban is szervezett programokat, sőt, a Soproni Egyetemnek szinte minden nagyobb rendezvényét ő koordinálta.

– Nehéz, de szép időszak volt az egyetemmel a tíz év, ezért is esett nagyon jól, hogy a kitüntetés alkalmából prof. dr. Fábián Attila rektor külön köszöntött, pedig már nem is vagyok a dolgozójuk – mondta a kitüntetett, akit nemcsak mint kiváló programszervezőt ismertek el, hanem mint versmondót is.

Anyanyelvi műsorával Kárpát-medence-szerte járta a magyarlakta településeket és vitte a szép magyar szót. Megfordult Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és a háború előtt több alkalommal Kárpátalján is.

– Számomra nem munka, hanem öröm, hogy szervezhetek, verseket mondhatok, előadóesteket tarthatok – magyarázta.

Elképesztő energiával csinál mindent, ráadásul úgy, hogy főállásban a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Technikumának tanára.

– A közösségi munkáimat és a tanítást is szívvel-lélekkel csinálom. A tanítást azért szeretem, mert az irodalom és a nyelvtan révén érzelmileg lehet hatni a diákokra. Hogy ez sikerül, azt a visszajelzésekből tudom. Nyilván nem egyformán fogékony mindenki a költészetre, de ha csak néhány gyerek figyelmét felkeltem a versek iránt, az már jó. Nálam a memoriterek megtanulása központi helyen áll. Fontosnak tartom, hogy egy gyerek el tudja mondani a Himnuszt, a Szózatot, és idézzen Petőfitől vagy más nagy költőnktől – beszélt a pedagógusi hivatásáról. Hozzátette, nála mindennek a középpontjában a minőség és az érték áll. Értéktelen dolgot sem a művelődési házba nem enged be, sem a versmondásba, sem az iskolába.

– Csak azzal vagyok hajlandó foglalkozni, ami értéket teremt – jelentette ki.

Orbán Júliát számvetésre is késztette ez a magas rangú elismerés. Átgondolta, hogyan végezte eddig a munkáját, és azt is, hogyan legyen tovább.

– Végül arra jutottam, ha ezt a kitüntetést megkaptam, akkor talán jó úton járok, és ezt a díj is bizonyítja – mondta végezetül.