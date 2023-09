Amikor két évvel ezelőtt megnyitotta kapuit a Leier FIT-WELL Club a győri Szauter utcában, sokan rácsodálkoztak arra, hogy az edzőtermektől nem megszokott szintű kényelmet és környezetet kínál. Már a belépéskor feltűnik, hogy a tágas, világos térhez milyen sokat hozzátesz a természetes fadekoráció és a sok zöld növény látványa – nem véletlenül, hiszen a közel 2000 négyzetméteres terem minden részletét a „Be fit, feel well!” − azaz „Légy fitt és érezd jól magad!” jegyében alakították ki. A hatalmas üvegablakos belső tér mellett egy gyönyörű, panorámás, minden eszközzel felszerelt tetőterasz is a vendégeket szolgálja, akik így friss levegőn edzhetnek. Akár a naplemente vagy a napfelkelte látványa mellett, ami még egy kis pluszt ad a mozgás élményéhez; sokan kifejezetten a népszerű „napfelkeltés” edzésre érkeznek, s már reggel hatkor feltöltő mozgással kezdik a napot.

Igazodnak hozzánk a fitneszgépek

Az már csak az első edzéseken derül ki az új vendégek számára, hogy az exkluzív környezet magas szintű technológiával jár kéz a kézben. A több mint száz modern fitneszgép közül számos működtethető a gyártó külön appliká­ciójával, így könnyen nyomon követhetjük és alakíthatjuk a saját fejlődésünket, edzési szokásainkat. Különösen népszerű az az automata köredzés, amelynek kilenc állomása teljesen testreszabható edzést kínál.

A teljes testet 30 perc alatt átmozgató Biocircuit köredzés minden szempontból alkalmazkodik a vendéghez: első alkalommal szakképzett edző segít beállítani a megfelelő paramétereket − mint a súly és az ellenállás −, hogy az edzés hatékony és biztonságos legyen, majd onnantól elég bejelentkeznie a vendégnek, és a gépek automatikusan az ő edzettségi szintjéhez és fejlődéséhez igazítják a gyakorlatokat. Így nincs szükség a gépek beállítására, nincsenek üresjáratok, az egyéni célok pedig a lehető legrövidebb idő alatt elérhetővé válnak, legyen szó fogyásról, alakformálásról, izomépítésről vagy az állóképesség növeléséről. A csúcstechnológiás fitneszgépek mellett persze a személyes segítséget sem kell nélkülöznünk, hiszen a klubban 18 személyi edző közül választhatunk. Emellett állandó terem­edzői jelenlét nyújt segítséget a vendégeknek az eligazodásban a teljes nyitvatartási idő alatt.

Bejelentkezés pillanatok alatt

A fejlődés azonban nem állt meg a csúcsmodern fitneszterem megnyitásával, folyamatosak a technológiai újítások. Túl van például a sikeres tesztidőszakon a Leier FIT-WELL Club saját applikációja, amely egyszerűvé és gördülékennyé teszi a csoportos órákra történő bejelentkezést. Ezek annyira népszerűek, hogy a bejelentkezések és időpontfoglalások kezelése már nehézkessé vált, így optimalizálni kellett a folyamatot. Összesen nyolcféle csoportos edzés közül választhatunk, a teljes testes full body edzéstől az idősebbeket megmozgató szenioróráig, a részvételhez pedig edzőtermi bérletre sincs szükség. A sok óratípus és jelentkező koordinálása a májusban debütált új applikáció­val sokkal egyszerűbbé vált, ami azt jelenti, hogy a jelentkezők néhány kattintással foglalhatnak vagy mondhatnak le időpontot. Az applikációban lehet belejelentkezni az olyan külön programokra is, mint a felkapott tetőteraszparti vagy az alkalmi órák extra mozgásformákkal, mint például a jóga, ezeken alkalmanként akár 100−150 vendég is részt vesz.

A felhasználóbarát Leier FIT-WELL Club app emellett belső kommunikációs csatorna is a klub és a vendégek között, utóbbiak az applikáción keresztül értesülhetnek a legújabb hírekről, programokról.