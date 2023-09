A Soproni Rendőrkapitányság a Soproni Polgárőr Egyesülettel, valamint a levéli polgárőrökkel közösen szeptember 15-én, 9-től 19 óráig fokozott közúti ellenőrzést tartott a városban. Az akció során bevetették a soproni polgárőrség által üzemeltetett egyik legkorszerűbb mobil gépjárműfelismerő rendszert, valamint a levéliek berendezését. A polgárőrök civil autóval pásztázták Sopron utcáit és amikor a berendezés jelzett, értesítették a tőlük távolabb lévő rendőrségi egységet, akik kiintették a forgalomból a problémás autót.

- A soproni polgárőrségnek volt először Magyarországon rendszámfelismerő rendszere, amellyel kiszűrhetők a forgalomból kivont, vagy a lejárt műszakival rendelkező gépjárművek. A mostani, mobil berendezésünk akár éjszaka is bevethető és a helyszínt is folyamatosan tudjuk változtatni - számolt be az akció részleteiről Vig József Attila, a Soproni Polgárőr Egyesület elnöke. A komplex akció során a polgárőrség tagjaiból és a rendőrség munkatársaiból álló egység folyamatosan járta a várost, változtatták a helyüket, de mellettük a levéliek parkoló autóban lévő rendszere is munkában volt.

Az akcióban 71 intézkedés történt. Ezalatt egy feljelentést tettek ittas vezetés miatt, 14 alkalommal figyelmeztették a sofőrt, 20 közigazgatási bírságot szabtak ki 312 ezer forint értékben, a 36 helyszíni bírságból pedig 710 ezer forint folyt be. Tapasztalták az elsőbbségadás elmulasztását, a STOP tábla figyelmen kívül hagyását, illetve forgalommal szemben közlekedést is.

- Az akció eredményes volt, amennyiben a rendőrség igényli, sűríthetjük az ilyen jellegű bevetéseket. Mi lokálpatrióták vagyunk, ezt a társadalmi munkát a városunk biztonsága érdekében végezzük - tette hozzá Vig József Attila.

A hétfői sajtótájékoztatón Babella-Lukács Katalin rendőr őrnagy, kiemelt főelőadó elmondta, kiváló a kapcsolatuk a soproni polgárőrséggel. Eredményesek a közös járőrözések és a mostanihoz hasonló akciók is.