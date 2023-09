A résztvevőknek bemutatkozott a Győri Ítélőtábla, a vármegyei Főügyészség, a Kormányhivatal, a Megyei Ügyvédi Kamara, és a rendőr-főkapitányság is. Délelőtt dr. Kiss Tibor r. őrnagy adjunktus, kriminológus tartott előadást a gyermekvédelemről, és a digitális kor kihívásairól, majd „jogtudatosságra nevelés” címmel kerekasztal beszélgetést rendeztek dr. Nagy-Balás Borbála gyermekjogi szakjogász, dr Csenger Lajosné egyetemi adjunktus, és dr. Lápossy Attila egyetemi tanársegéd részvételével. A délután is az előadások jegyében telt, a „szocializáció az iskolában és az interneten” című beszélgetésre is sokan voltak kíváncsiak. A szimpóziumon való részétellel a középiskolások felvételi pluszpontokat gyűjthettek.