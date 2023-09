Július 31-től Nyerges-Zombó Katalin személyében új igazgatót neveztek ki a a mosonmagyar­óvári piarista iskola élére.

– 1998-ban ebben az iskolában érettségiztem, majd a latin–történelem szak elvégzése után 2003-ban itt is kezdtem meg a tanári pályámat. 2020 óta igazgatóhelyettesként segítettem Zsódi Viktor munkáját, idén áprilistól pedig megbízott igazgatóként irányítottam az intézményt. Július 31-től öt évre szól az igazgatói kinevezésem, és egy új vezetői csapat állt össze. Mivel én vagyok az első világi igazgató, ezért fontosnak tartom, hogy a lelki ügyek vezetése szerzetesi kezekben legyen, erre a feladatra Radnics Zoltán atyát kértem fel. Új piarista szerzetes érkezett Czeglédi Zsolt személyében, Adamát Lajos visszatért, és számíthatunk korábbi igazgatónkra, Farkas Istvánra is – kezdte beszélgetésünket Nyerges-Zombó Katalin.

Nyerges-Zombó Katalin öt évig vezeti az iskolát.

Fotó: Kerekes István



– A pedagógiai innováció híve vagyok, a tantestület kiválóan használja a Covid idején bevezetett IT-eszközöket, ugyanakkor a hagyományainkat, a régi értékeinket is fontosnak tartom, az egyensúly megtalálását. A tudás átadása mellett a keresztény értékrend erősítése is kiemelt intézményünkben – fogalmazott az új vezető, aki büszke arra, hogy jók a továbbtanulási mutatók. A végzősök 90 százaléka megy felsőfokú oktatási intézménybe, mégpedig az elsőként megjelölt helyre.

– Kisebb iskolaként a személyre szabott odafigyelés a legnagyobb erősségünk. A diákjaink lelki fejlődése is fontos, valamint hogy felmérjék erősségeiket, gyengeségeiket – tette hozzá Nyerges-Zombó Katalin.

Idén újdonság, hogy két gimnáziumi osztály indult, egyik felében média tagozattal.

Közben nagy feladat előtt is áll az intézmény: nyár elején kezdődött meg a több éve tervezett bővítés. Mint ismeretes, a korábbi elképzelést, miszerint elköltöznek a belvárosból, elvetették. Helyette a levéltár irányába bővülnek: az épület megvásárlása és felújítása kétmilliárd forintos beruházás.

Felújítják a mosonmagyaróvári egyházi iskola régi épületeit is.

Fotó: Kerekes István

A Városház utcában korszerű pedagógiai intézményt alakítanak ki nyolc tanteremmel, kiszolgálóhelyekkel, ahol bontott órák megtartására is lehetőség nyílik kisebb csoportszobákkal. A belső udvart is befedik. A kivitelezés várhatóan jövő ősszel zárul.

És még egy jó hír: a régi épületrész is megújul. Nyerges-Zombó Katalin tájékoztatása szerint ezt a fejlesztést is hamarosan kezdik, és a tervek szerint tanteremről tanteremre haladnak, oktatási időszakban.