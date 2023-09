Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő köszöntőjében felidézte, hogy az első kenyérfesztivál a győri Veres Péter mezőgazdasági szakközépiskola udvarán volt.

– Köszönetet kell mondanunk az itt kiállítóknak, de ha távolabb tekintünk, akkor a magyar gazdáknak is, akik ebben az esztendőben is megtermelték azt a gabonát, amiből a kenyerünk és különböző péksütemények készülhetnek. Szeretném felhívni a figyelmüket a magyar alapanyagból magyar termék szlogenre. Szerencsére az évek előrehaladtával egyre tudatosabban vásárolunk, köszönet a magyar termelőknek, kereskedőknek, akik többségében magyar alapanyagokból állítják elő ezeket a termékeket – mondta a képviselő.

Péntek-Pintér Imre, a kamara elnöke megköszönte az esemény szervezők munkáját.

– Ha belegondolunk, néhány egyszerű alapanyagból, lisztből, sóból, vízből olyan sokfajta terméket hoznak létre a pékségek, hogy szinte mindenki megtalálja az igényének megfelelőt – szögezte le az elnök, aki arra biztatta a jelenlevőket, hogy kóstolják végig a kínálatot.

A rendezvényt dr. Nagy István agrárminiszter nyitotta meg. Mint mondta, ez az alkalom arról szól, hogyan irányítsuk rá az emberek figyelmét arra a legalapvetőbb élelmiszerre, amit életnek is nevezünk, a kenyérre.

Annyi kihívás érte a magyar mezőgazdaságot az elmúlt időben, hogy se szeri se száma. A pandémia, az energiaválság egy dologra irányítja rá a figyelmünket: az élelmiszernek központi szerepe van az életünkben

– szögezte le a miniszter.

– Korábban hajlandóak voltunk elmenni emellett a gondolat mellett. Nem volt fontos, hanem természetesnek tartottuk, hogy van magától. Ez a fesztivál is segít ráirányítani a figyelmünket arra, hogy a mögött, hogy minden nap friss kenyér legyen az asztalunkon, nagyon sokan, nagyon sokat dolgoznak – emlékeztetett a miniszter.

A negyven kenyeres standon nagyon sokféle termékkel találkozhattak a látogatók. Végigkóstolni csaknem lehetetlen vállalkozás, de biztos, több helyen el lehetett csábulni.

– Bár innen nem messze a Kisfaludy utcában van kézműves pékségünk, itt vagyunk a fesztiválon, hogy azok is megismerjenek bennünket, akik nem járnak a belvárosban. Egy új termékünkkel indulunk a fesztivál kiflije versenyen, ami kovásszal készül mindenféle adalékanyag nélkül, nagyon hosszú eljárással. Másfél, két nap alatt készül el a kifli, de ugyanúgy a kenyereink is. Az innovatív kategóriában indulunk egy nagyon finom málnás koszorúval, de a croissant alaptermékünk, francia alapanyagokból, szintén hosszú eljárással készül – tudtuk meg Kis Attilától, a Boulangerie Nice kézműves pékség tulajdonosától, aki vásáron a termékek árusítását jótékonysággal is összekötötte. A versenyre nevezett kiflikért kapott vételárat a Hétköznapok angyalai alapítványnak adta át.

– Mi a mindennapokban is segítünk azoknak, akiknek nem telik kenyérre. A megmaradt árunkat, azt a rászoruló, mélyszegénységben élő családoknak adjuk oda a nagycsaládos egyesület és a Hétköznapok angyalai alapítvány segítségével – jegyezte meg a tulajdonos.

A sokorópátkai Pedró Pékség több újdonsággal készült a fesztiválra.

– A déli harangszó kenyerünk már a nyár elején elindult útjára. Ez egy kölese, vadkovászos kenyér, amihez élesztőt nem teszünk. Nagyon szeretik a vásárlóink, ezért is hoztuk ki fő kenyérként. Nagyon nedves a belseje, roppanós a külseje. A sztár termékünk most az epres kifli, amivel az országos versenyen ezüst érmet szereztünk. Nagyon lágy gyümölcslekvárt főzünk bele, roppanós a teteje, és egy nagyon könnyű leveles tésztába csomagoljuk – árulta el Vajda Péter a pékség tulajdonosa, aki azt az egy méter magas kenyérszobrot is megmutatta, amit a déli harangszóról készítettek.