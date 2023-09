Győr körül a legtöbb helyen elkezdték betakarítani a napraforgót, várhatóan október elejére végeznek a munkával

– felelte kérdésünkre Szabó Lajos vármegyei főfalugazdász. Főként az érésgyorsítót alkalmazó termelők vannak előbbre. A térségben leginkább étkezési olaj készül a napraforgómagokból. Győr-Moson-Sopronban a legtöbbet a növényből a Győri járásban, Pannonhalma és Tét környékén termesztenek, majdnem 8 ezer hektáron. Csorna és Mosonmagyaróvár, illetve Kapuvár és Sopron körül ugyancsak 3,7–3,7 ezer hektáron találunk belőle, összesen bő 15,5 ezer hektáron. A terület nagysága évek óta nem változik jelentősen. Mint Szabó Lajos elmondta: átlagos évnek ígérkezik az idei, a hozamok 2,5 tonna körül várhatók hektáronként.

Harc az őzekkel

Valiczkó Szabolcs győrasszonyfai gazda 36 hektáron termeszt napraforgót, javarészt étkezési olajnak, egy kisebb részét pedig takarmányozásra. A várható hozammal még elégedett is lenne, hiszen a három tonna hektáronként jobb, mint tavaly.

– Az időjárás kegyes volt, a piac alakulása már kevésbé – válaszolta érdeklődésünkre a győrasszonyfai gazda. – A felvásárlási ár egyelőre nagyon alacsony, és nem is igen várható, hogy emelkedne. Míg tavaly 250 ezer forintot kínáltak egy tonnáért, addig idén a felét, 125 ezer forintot. Az okot csak sejteni lehet. Az sajnos valószínű, hogy a tavaly az orosz–ukrán háború és a kiviteli korlátozások miatt elvesztett külpiacokat nehéz lesz visszaszerezni.

Szintén nagy gond nála a vadkár: míg tavasszal a zsenge hajtásokban főleg a nyulak, a nyár folyamán az őzek tettek kárt. Volt olyan másfél hektáros területe, amelyet szinte teljesen tönkretettek.

Valiczkó Szabolcs és fia, Martin családi gazdálkodók Győrasszonyfán. A betakarított napraforgó nagyobb része étkezési olaj lesz, kisebb része takarmányozási célra megy. Fotó: Rákóczy Ádám

– Másfél hónapig jártak rá. Ha az állat leeszegeti róla a zöldbimbót, a napraforgó már nem hoz termést. Vadhálóval lehet védekezni ellenük, ha a gazdák egy nagyobb terület esetén összefognak, illetve a vadásztársasággal tárgyalunk azért, hogy némi kártalanítást kapjunk – összegezte a problémát.

Katasztrofális felvásárlási árak

Hasonló helyzetről számolt be az egyik legnagyobb Győr környéki napraforgóföld tulajdonosa, a Megyer Agro Kft. egyik vezetője, Kukorelli Gyula. A családi vállalkozásnak idén 100 hektáron termett napraforgója, amelyet néhány napja kezdtek el betakarítani.

– A napsütés szépen szárította a növényeket, így egy mesterséges szárítás árát is meg tudtuk spórolni. Az esős időszak alatt szeretnénk végezni – kezdte érdeklődésünkre. – A hozamokkal sincs baj, a mostani három és fél tonnás eredmény hektáronként kielégítő, ráadásul elég csapadék érkezett idén, meleg is volt. A gond az árakkal van, ugyanis a felvásárlási árak idén katasztrofálisak – emlegette fel ő is a legnagyobb gondját.

Keleti vetélytársak

Kukorelli Gyula ugyancsak 125–130 ezer forintos tonnánkénti ajánlatokról számolt be, a tavalyiak feléről. Az ok szerinte a vám nélkül Közép-Európát elárasztó keleti napraforgóban, növényi olajban keresendő. Az sem segíti a gazdákat, hogy egy éve nagyon magas áron kellett beszerezniük az inputanyagokat, a növényvédő szereket, a műtrágyát, így szerinte idén jó, ha nullára ki tudják hozni a gazdálkodásukat – márpedig ez hosszú távon aligha vezet jóra...