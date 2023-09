A Horizon Dalia projekt résztvevői olyan innovatív megoldásokat fejlesztenek és valósítanak meg, amelyek segítik a vízgazdálkodási problémák megoldását. A Széchenyi István Egyetem Vízgazdálkodási Kutatócsoportjának szerepe ebben a Szigetközben megvalósult ártéri ökoszisztéma-rehabilitáció bemutatása, elemzése és a jó gyakorlatok terjesztése. A kutatócsoport korábban, az Insula Magna projektben a szigetközi vízpótlórendszerre és a Mosoni-Dunára dolgozott ki javaslatokat, szoros együttműködésben az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársaival. Ennek eredményeként válhatott a Szigetköz a Dalia egyik mintaterületévé.

A négyéves projekt idén januárban indult az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetésével, a Széchenyi-egyetem és további húsz hazai és nemzetközi partner részvételével. Célja a hatékony és gazdaságilag megtérülő rendszerek kialakítása az édesvízi ökoszisztémák helyreállítására és fenntartható használatára a Duna vízgyűjtőjén. A program különös figyelmet fordít a folyók átjárhatóságának növelésére és a biodiverzitás védelmére a klímaváltozás várható hatásait figyelembe véve.

A Széchenyi István Egyetem projektben részt vevő munkatársai: Chappon Máté szakmai koordinátor, dr. Ray Richard szakértő, dr. Bene Katalin szakmai vezető, Madarász Klaudia mérnök, Szinyei Viktória gazdasági menedzser és Janák Emil szakértő.

„A projektben rangos konzorciumi partnerekkel van lehetőségünk együtt dolgozni, amely így további gyümölcsöző nemzetközi együttműködések kezdetét jelentheti a Széchenyi-egyetem számára” – mondta dr. Bene Katalin szakmai vezető, az intézmény Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszékének egyetemi docense. „Részvételünk – a nemzetközi kapcsolatok építésén túl – azért is jelentős, mivel intézményünk céljaival összhangban a fenntarthatósághoz és a térség fejlesztéséhez is hozzájárul. Nemcsak kutatási és innovációs, hanem társadalmi szempontból is jövőbe mutató mindez” – tette hozzá.

„A Szigetköz szerepe azért is kiemelkedő a projektben, mivel a többi mintaterület sem területi kiterjedésében, sem pedig időbeli távlatában nem rendelkezik ilyen mennyiségű információval, mint ez a régió. Célunk, hogy a megfelelő példák feltérképezését követően ezeket a bevált gyakorlatokat átültessük más, a kritériumoknak megfelelő területekre is. Ezen felül kiemelten foglalkozunk azzal is, hogy a szigetközi rehabilitáció eredményeit a társadalom és a gazdaság fejlesztésére fordítsuk” – mondta el Chappon Máté, a projekt szakmai koordinátora, az intézmény Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék egyetemi tanársegédje.

A workshop részeként a Széchenyi-egyetemre érkező delegáció az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársai közreműködésével ellátogatott a Mosoni-Duna torkolati műtárgyához, és bemutatták nekik a szigetközi rehabilitáció kulcsműtárgyát, a dunakiliti duzzasztóművet. A szakmai programokon túl a résztvevők Darnózselin ismerkedhettek a helyi gasztronómiával, míg Győrben az intézmény modern kampuszával.