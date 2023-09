Az osztrák ombudsmani testület levélben kereste meg az NZP Nagy Legal ügyvédi irodát, hogy hozzájuk is juttassák el azt a beadványukat, amelyben több hatóságnál kifogással éltek a Somfalva (Schattendorf) és Ágfalva közötti útszakasz lezárása miatt. Az ügyvédi iroda korábban panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, és egyedi normakontroll-kérelmet az osztrák alkotmánybírósághoz. Augusztus közepén dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa is levélben kereste meg az osztrák ombudsmani testület vezetőjét a két település közötti útszakasz lezárásával kapcsolatban. Álláspontja szerint a magyar állampolgárok Ausztriába történő belépését korlátozó intézkedések felvetik a személyek és a munkaerő szabad mozgásához kapcsolódó alapjog sérelmének veszélyét, ezért kért vizsgálatot. Az osztrák testület ehhez a megkereséshez kapcsolódóan kívánja bevonni a vizsgálatba a saját jogon eljáró, és az ágfalvi civileket is képviselő ügyvédi irodát.

- Az osztrák ombudsmani testület azzal a kéréssel kereste meg az ügyvédi irodánkat, hogy küldjük el nekik is az alkotmányos panaszunkat. Tájékoztattak, hogy a mi érveléseinket is meg fogják vizsgálni abban az eljárásban, amelyet a magyarországi alapvető jogok biztosa kezdeményezésére indítottak. Ezt elküldtük, és formális panaszal éltünk, hogy az eljárásba mi is be tudjunk kapcsolódni - közölte dr. Ruzicska Máté, az NZP Nagy Legal munkatársa.

Az osztrák ombudsman hatóságként megvizsgálja a beadványokat, adatokat gyűjt be, és ha szükségesnek látja tanúkat is meghallgat. Amennyiben arra az eredményre jut, hogy jogsérelem történt, felhívja a somfalvi önkormányzat figyelmét, hogy szüntesse meg a jogsértő állapotot

- tette hozzá a szakember.

Mint arról korábban a Kisalföld több alkalommal is beszámolt, Somfalva önkormányzata az Európai Unió társfinanszírozásában megépült közutat először a reggeli és az esti órákban zárta le a gépjárműforgalom elől, ezzel akadályozva az Ausztriában munkát vállaló magyar lakosok gépkocsival történő munkába járását.

Ez év március 1-jétől még drasztikusabb lépéshez folyamodtak, útépítési munkálatokra hivatkozással teljesen lezárták az utat.