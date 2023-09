Tatabányán is a hagyományok szerint kezdődtek a megemlékezések, ünnepségek. Néma tisztelgéssel, főhajtással adóztak a különböző bányavidéken elhunyt bajtársaknak. A bányásznapi programok fő szervezői A Vértes Agorája, az Agora Nonprofit Kft., a bányászszakszervezet (BDSZ), az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Tatabányai Helyi Szervezete, valamint a fő támogatók között van Tatabánya MJV Önkormányzata is.

A tatabányai szénmedencében a több mint 120 évig tartó bányászkodás alatt közel hatszázan veszítették életüket. A Bányász Kegyeleti Emlékmű márványfelületére 583, bányaszerencsétlenségben elhunyt személy nevét vésték fel. A megemlékezések során megkoszorúzták a temetőkben álló bányászsírokat. Az egyik legtragikusabb sújtólégrobbanás a XII/A aknán, a „Vadorzón” történt, ahol 26 bányász veszítette az életét 1978-ban.

A Sárberki lakótelepen, a Szent Borbála-szobornál hangzott el a Bányászhimnusz és mondott beszédet Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere. Ezután az Erőmű-lakótelepen Verebély László (1883–1959) villamosmérnök, a bánhidai erőmű tervezőjének mellszobrát koszorúzták meg. Az ÉDV Zrt. Víztermelő Bányaüzemében rendezett ünnepségen a Bányász Szolgálati Okleveleket adtak át a jubiláló dolgozóknak. A legidősebb törzs- gárdatag Renczes Csaba, aki 45 éve dolgozik a víztermelő bányaüzemben.

A Tatabánya Erőmű Kft.-nél is megemlékeztek a bányásznapról, az ünnepi köszöntők után dr. Sámuel Emese, az erőmű ügyvezetője adta át az ügyvezetői jutalmakat.

A központi bányásznapi koszorúzást a Vértanúk terén rendezték, ott, ahol 1919. szeptember 6-án a csendőrsortűz oltotta ki bányászok életét. Koszorúkat helyezett el többek között Bencsik János és Gurmai Zita országgyűlési képviselő, Kancz Csaba főispán, Szücsné Posztovics Ilona polgármester, dr. Dörnyei Vendel jegyző, Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke, valamint bányautódcégek képviselői, vezetői.

A zenei, kulturális és szabad­idős programok központja a Május 1. park volt. Bemutatkozott az „élő” múzeum, a ’20-as évek oktatása, kéműves-foglalkozások és a Bányamanó játszótér is várta a kisebbeket.

Tatabánya városi díjat is át­­adott Szücsné Posztovics Ilona polgármester. A skanzenben megrendezett ünnepségen Jóna Imre korábbi önkormányzati képviselő Solymos Mihály-díjat vehetett át. A Tatabánya Közbiztonságáért díjat idén Farkas Gábor rendőr dandártábornok, főtanácsos, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője érdemelte ki. Farkas Gábor fő feladatának tekinti a vármegye és Tatabánya közbiztonságának megőrzését, polgárbarát rendőrség kialakítását. Az eseményen közreműködött a Bányász Dalkör, a 73. bányásznap alkalmából emlékszalagokat kötöttek fel az OMBKE Tatabányai Helyi Szervezetének és a BDSZ Tatabányai Szövetségének zászlóira.

A bányásznap tiszteletére a „...térkép e táj... – A Tatabányai Múzeum térképészeti látványtára” című új kiállítást nyitotta meg Bencsik János országgyűlési képviselő. Balogh Csaba, a Szabadtéri Bányászati Múzeum Alapítvány elnöke a bányatérképek jelentőségéről és készítéséről szólt.

A hétvégi programok keretében helyi és országos sztárok is színpadra léptek a Május 1. parkban. A nagyszínpad fellépői között volt a Republic, előtte a helyi erőkből álló Quack zenekar mutatkozott be, de volt Tankcsapda- és Dzsúdló-koncert is.

A bányásznapi jubileumi, XX. Csilletoló Versenyre 16 csapat nevezett, Soprontól Budapestig voltak résztvevői a futamoknak. Az első és a második helyet is a Tatabányai Tűzoltók szerezték meg, a hat mázsa súlyú „járművet” ők tolták a leggyorsabban, a dobogó harmadik fokára az OMBKE tatabányai helyi csapata állhatott, melynek tagja volt Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere is.

A vasárnap zenés ébresztővel indult Tatabánya Város Fúvós­zenekarának közreműködésével. A bányásznapra érkeztek vendégek Tatabánya testvértelepülései közül a lengyelországi Bedzinből, illetve Kárpátaljáról, Tiszapéterfalváról és Székelyudvarhelyről. A 73. Bányász- és 31. Villamos Napok programja szalamanderes felvonulással és tűzijátékkal ért véget.