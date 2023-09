Az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár a Handler Nándor Technikum tanműhelyének látogatása során kitért arra is, hogy a magyar szakképzési oktatás európai színvonalú. - Egyre több diák választja a szakképzést tovább tanulásnak, és a 8. osztály után tíz gyermekből hat ezt a képzési formát választja. Az elmúlt napokban rendezték meg az Szakmák Európa-bajnokságát, melyből kiderült, hogy tényleg jó az magyar szakképzési oktatás. Több számban is Európa bajnokok lettünk, és összesen tizenhét szakmában kaptunk érmet. Ezek között voltak olyan szakmák, mint az asztalos vagy az informatikus. Ráadásul a Soproni Szakképzési Centrumnak is sikerült bemutatkoznia, ugyanis az egyik diákjuk kiválósági érmet kapott a fodrász szakmában. Tehát lehet azt mondani, hogy ami itt történik az a magyar szakma kiválóságát jelenti európai szinten is - mondta el Hankó Balázs, aki végül azzal zárta a gondolatát, hogy a szakképzés jelenti a magyar gazdaság jelenét és jövőjét.

A tanműhely látogatás során Králik Tibor elmondta, a soproni szakképzésre büszkék lehetünk, hiszen a gazdaság igényeire reagáló képzést biztosítanak az intézményekben, kiváló gyakorlati feltételekkel. - Nagy örömünkre szolgál Hankó Balázs látogatása, melynek keretében meg tudtuk mutatni a képzéseink gyakorlati helyszíneit, és azt is, hogy legtöbb képzésben az elmélet és a gyakorlati oktatás nem válik el. Azt gondolom, hogy a szakképzésben a legfontosabb az, ha az elmélet és a gyakorlat szorosan összekapcsolódik. A duális képzésnek köszönhetően az alapképzés után a tanulók valós gazdasági helyszínen folytatják a tanulmányaikat, így a munkába állás előtt megszerzik az induláshoz szükséges tapasztalatot - mondta el a Soproni Szakképzési Centrum kancellárja. Hozzátette, a duális képzést támogató partnerekkel szoros kapcsolatot ápolnak, és mindenben támogatják őket. - A partnereinket illetően, ahol szükséges a segítségünk kiegészítő képzéseket biztosítunk olyan esetekben, ha az adott területen nem tartozik a profiljukba. Így biztosítva a tanulók számára a teljeskörű tapasztalatszerzést - fejtette ki.

A Soproni Szakképzési Centrumhoz egyébként nyolc iskola tartozik, melyek Sopronban, Fertődön, Kapuváron és Csornán vannak, ahol összesen háromezer nappali tagozatos tanuló folytatja a tanulmányait. Mindezek mellett az intézményekben jelentős a felnőttek oktatása is, ami 2014-től ingyenesen elérhető mindenki számára. A felnőttképzéseken évente ezer tanuló vesz részt.

- A képzések rendkívül fontosak, hiszen ezek valós gazdasági és egyéni igényt elégit ki. Azonban a szakképzési centrumoknak készen kell állniuk az összes szakmai oktatásra, amelyekre a gazdaságnak igénye van. A Soproni Szakképzési Centrumban jelenleg huszonhét szakmában oktatunk, de fel kell arra készülnünk, hogy bármilyen szakmai területre meg tudjuk indítani a képzést. Ilyen volt például az egészségügyi képzésünk, amely korábban nem volt a profilunk. Ennek ellenére évek óta a kórházzal közösen képzünk ápolókat és asszisztenseket is, de ebben az évben elindítottuk a szárazépítő szakot is, melyre egyértelműen igény van a gazdaságban. A szárazépítés olyan építőipari ágazatot jelent, amely nem jár nagy koszolással, mint például a gipszkartonozás vagy a különböző szerelt falak, melyek manapság egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ugyan a nappali tagozatra nem volt nagy érdeklődés, de az esti tagozat ötven fővel indul el - magyarázta Králik Tibor.