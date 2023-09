A TIT vármegyei egyesülete és szlovák partnere sikeresen pályázott az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretében a Stars Connect Us elnevezésű projektre, melynek teljes költségvetése több mint hétszázezer euró (701.586,79 euró). A fejlesztési alap által nyújtott támogatás összege nem egészen hatszázezer euró (596.348,77 euró), a Szlovák Köztársaság hozzájárulása több mint 70 ezer euró (73.656,67 euró). A TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete és a Szlovák Központi Csillagvizsgáló (SUH) önrésze 31.581,35 euró volt. A projekt fő célja a Komárom-Esztergom vármegye–Nyitra megye, a szlovák határ menti régió két legfontosabb csillagvizsgálója, a Szlovák Központi Csillagvizsgáló és a TIT Posztóczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum, közismertebb nevén a Tatai Csillagda közötti hosszú távú együttműködés megerősítése és továbbfejlesztése volt.

A projekt egyik látványos eredménye a Tatai Csillagda bővítése, felújítása. Tata önkormányzata, hozzájárulva a fejlesztéshez, a csillagda parkolóinak megépítésével, gyepesítéssel, földfeltöltéssel is gazdagította a projektet. A projekt 2021. január 1. és 2023. szeptember 30. között valósult meg.

A program végén a megújult TIT Posztóczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeumot tekinthették meg amatőr csillagászok kalauzolásával. Fotó: Kiss T. József

A projektzáró eseményen Kovaliczky István, a TIT KEM Egyesület igazgatója mondott köszöntőt, majd történeti visszatekintésében egészen 1841-től, a TIT jogelődjének meg­alapításától kezdődően idézte fel a múltat, részletesen ismertetve a Tatai Csillagda történetét, az elmúlt évek eseményeit és a fejlesztés mögött álló projekteket. A két partner a projekt során több közös tudományos programot szervezett Tatán és Ógyallán, ezek célja a magyar kollégák oktatása volt a Nap és a meteorok megfigyelésével összefüggésben. Nemzetközi konferenciá­kat rendeztek, több nyelven csillagászati kiadványok születtek, határon átnyúló rajzpályázatokat hirdettek meg.

Kovaliczky István köszöntötte a vendégeket, köztük Marián Vidovenec igazgatót, a Szlovák Központi Csillagvizsgáló vezetőjét, Michl Józsefet, Tata polgármesterét és Mária Hamranovát, Ógyalla alpolgármesterét.

A Tatai Csillagdát a sikeres projekt révén hamarosan ismét látogathatja az érdeklődő közönség is. Az épület megújulása mellett eszközfejlesztések is történtek. A Nap és a meteorok megfigyelésére alkalmas nagy teljesítményű, speciális csillagászati CCD-kamerát, távcsövet, szoftvereket szereztek be. De működik még Posztócz­­ky Károly amatőr csillagász távcsöve is – és használják –, ami alkalmas a napkitörések megfigyelésére.

Posztóczky Károly erdőtagyosi csillagdájának legfontosabb csillagászati hagyatékát megőrizték, megmentették, amelyek most a TIT Posztócz­­ky Károly Csillagvizsgálóban és Múzeumban vannak ki­­állítva.