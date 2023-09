A rendezvényen dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester a vállalkozás és az önkormányzat közti korrekt együttműködésre hívta fel a figyelmet.

- Évtizedek óta teljes kihasználtsággal működik a konyha és láthattuk, hogy nagyon ráfért a felújítás. Kerestük a lehetőségeket és közös munka eredménye, hogy a fejlesztések elkezdődhettek. 2019-ben megtörtént az étkező nyílászáróinak cseréje és a szigetelés-fogalmazott a polgármester és emlékeztetett: a covidjárvány idején is számíthattak az Eatrendre, hiszen a gyerekek étkeztetését biztosítani kellett, amiben a cég teljesen partner volt.

Fekete Gyula területi vezető a fejlesztés részleteiről számolt be. Eszerint felújították a csatornahálózatot, a szellőző rendszert és persze a konyhai eszközöket is cserélték. "Mind az alapanyagok minősége, mind a humánerőforrás kiváló és most már a technikai eszközök is professzionálisak. Olyanok, melyek az eddigi jó ételeket még jobbá teszik"-fejtette ki.

Háncs Károly önkormányzati képviselő mint a Széchenyi iskola tanára harmincnyolc éven át ebédelt rendszeresen a napközi konyhán. Felidézte, hogy ízletes és bőséges adagokat kaptak és úgy emlékszik, hogy a gyerekek akkoriban a finom főzelékkel nem voltak "barátságban".

Örülök neki, hogy sikerült elvégezni a korszerűsítést és bízom benne, hogy a további tervek is megvalósulnak hamarosan

- mondta a Kisalföldnek.