Ünnepélyesen is átadták a hétvégén a Rábaköz első magándiagnosztikai központját. A Németh Levente agrármérnök, agrárvállalkozó által megvalósított beruházás mágneses elven működő képalkotó eljárást kínál ügyfeleinek. Az átadón elhangzott: a központban a megelőzésre szeretnék helyezni a hangsúlyt. Azaz olyan egészséges embereket is várnak vizsgálatra, akik szeretnék, ha esetleges betegségeiket időben felismernék.

Németh Gergely, Szany polgármestere a rendezvényen arról beszélt, hogy az alapvetően mezőgazdasági település az iparban és a szolgáltatások terén is erősödik. Mint kifejtette, Németh Levente fejlesztése jól illeszkedik ebbe a folyamatba és arra is jó példa, hogy az agrárium akár egészségügyi vállalkozással is párosulhat.