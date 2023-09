Az egyik fő látványosság, attrakció természetesen a fazekas-kirakodóvásár volt. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, kézművesjátszóházban kipróbálhatták többek között a korongozást, a fafaragást és a gyöngyfűzést is.

A rendezvény hivatalos megnyitóján Michl József, Tata polgármestere és dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója mondott köszöntőt, majd Molnárné Tamás Anetta, a Tata és Térsége Kézműves Egyesület elnöke nyitotta meg a 14. fazekasmester-találkozót.

Molnárné Tamás Anetta fazekasmester Népi Iparművész és tanítványa, Deák Jázmin egy szekérnyi tatai fazekas remekkel érkezett. Fotók: Kiss T. József

A Tata és Térsége Kézműves Egyesület (TTKE) szervezésében immár 14. alkalommal rendezték meg Tatán az Országos Fazekasmester Találkozót és Konferenciát. Az első nap a szakmáé volt, konferencia keretében, oktatási intézmények vezetőit bevonva a magyar népi fazekasság jövőjét is megvitatták. Egyértelmű, a fazekasmestereket jobban be kell vonni az oktatásba. Könyvbemutatóra is készülnek, a tervek szerint jövő májusban jelenik meg a tatai fazekasságot bemutató szép kiadvány.

Molnárné Tamás Anetta fazekas, népi iparművész, a Tata és Térsége Kézműves Egyesület elnöke elmondta: „Ezúttal 17 fazekasmester jött hozzánk Tatára, elhozták gyönyörű portékáikat, a remekekből kiállítást is készítettünk.”

Nagy Ádám az inaspárbaj 3. helyezettje két tatai lábost is készített.

Az ország minden részéből érkeztek fazekasmesterek és -inasok, többek között Zamárdiból, Veszprémből, Alsópáhokról, Rábapatonáról is. Utóbbiak között idén is meghirdették az Inaspárbajt. Összesen hét kisinas vállalkozott a megmérettetésre, nádudvari és győri fiatalok. A feladat egy tradicionális tatai lábos elkészítése volt. Az idő rövidsége miatt a zsűri a láb elkészítésétől eltekintett, szép lábosok „születtek”, nem volt könnyű dolga a zsűrinek. Az inasverseny díjazottjai: 1. Szántó Ádám (Nádudvar), 2. Sárközi Luca (Győr), 3. Nagy Ádám (Nádudvar).

Inasok párbaja a korongozógépnél.

Komárom-Esztergom vármegyéből Lőcsei Krisztina Nyergesújfaluról érkezett csodálatos fazekasmunkáival. A nap végén mindenki jól érezhette magát, leginkább Gyurkó Erzsébet, aki a tombola-főnyereménnyel, egy hagyományos tatai fazekastállal térhetett haza.

Azok, akik estig maradtak, a Pötörke Népművészeti Egyesület táncházában rophatták Kelemen Piroskával és Jakab Andrással a táncot zárásig.