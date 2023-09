Szeptember elejétől naponta folyamatosan öt-hat önkormányzathoz érkeznek meg az Agrárminisztérium által meghirdetett Településfásítási Program őszi időszakában elültethető sorfák. A program harmadik ütemében összesen 10 000 db sorfa állt rendelkezésére, amelyből 2000 darabot a tavaszi ültetési időszakban már elültettek. A fennmaradó 8000 darabot mostantól kezdve november végéig juttatják el előre egyeztetett időpontban az egyes településekre, akik ezt követően gondoskodnak a fák elültetéséről. Az őszi időszakra igénylők között a legkisebb település a Baranya vármegyében található Bürüs, 41 lakóval. Míg a 2023-as ütem legnagyobb lélekszámú települése, a több mint kilencezer lakosú Edelény is az őszi ültetési időszakban ültet. A települések a klímaváltozást és az eltérő helyi viszonyokat is jól tűrő 13 fafajból, minimum 10, maximum 30 sorfát választhattak a készlet erejéig, egy településre átlagosan 23 fa jutott. A sorfák kiszállításáról a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. gondoskodik. A program koordinálását az Országos Erdészeti Egyesület segíti, aki a szakszerű ültetéshez az állami erdőgazdaságokkal együttműködve egy helyi erdész szakember jelenlétét is biztosítja.

A Településfásítási Programot az Agrárminisztérium hívta életre az Országfásítási Program fontos részeként. A rendszerváltozás óta látott legnagyobb belterületi fásítási program jó lehetőséget nyújt a 10 ezer fő lélekszámúnál kisebb települések zöldítésére. A Program másik fontos célkitűzése, hogy népszerűsítse az erdőtelepítési lehetőségeket, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország megvalósítsa klímasemlegességi célkitűzéseit.

További információk az Országos Erdészeti Egyesület honlapján megtalálhatók.