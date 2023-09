Forrás: Kisalföld Archív

30 éve - Hiányzik az erdőtörvény a gyakorlati oktatáshoz - Tanévnyitó a soproni egyetemen

Tegnap délután a soproni művelődési ház nagytermében került sor a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem tanévnyitó ünnepi tanácsülésére. Az ünnepségen részt vett- többek között - dr. Szabó János földművelésügyi miniszter, Ágota Gábor alpolgármester, valamint a testvérintézmények vezetői. Dr. Winkler András, az egyetem rektora tanévnyitó beszédében elmondta: - Ma hetvenhat leendő erdőmérnök, hetvenegy faipari mérnök és könnyűipari mérnök, ötvenöt faipari üzemmérnök, nyolcvankét földmérő és földrendező üzemmérnök, húsz környezetmérnök, negyven vadgazda és huszonkét mérnök-tanár kezdi meg tanulmányait. Egyre szélesedik a paletta egyetemünkön, egyre több a felvehető szak. Sopron tehát egyre inkább igyekszik megvalósítani azt a célt,amelyet maga elé tűzött, és amelyet a régió már oly hosszú idő óta áhított. Megkülönböztetett tisztelettel és testvéri örömmel köszöntjük negyvenkét Csíkszeredai erdőmérnök hallgatónkat, akik a „Pro Agriculture Hungáriáé Alapítvány” keretében egyetemünk teljes jogú polgáraiként, távoktatás keretében kezdték meg tanulmányaikat. A soproni Erdészeti és Faipari Egyetem az elmúlt évben figyelemre méltó eredményeket ért el: gazdagodott új szakokban, nőtt a hallgatók létszáma, megkaptuk a doktoráltatási jogot. Intézményünk életében azonban soka bizonytalanság. A hiányzóerdőtörvény nemcsak azért érint bennünket, mert ez a felsőoktatási intézmény fennállása óta erdeink élő lelkiismerete, hanem azért is, mert tanulmányi erdőgazdaságunk jövője, és ezzel az erdészhallgatók gyakorlati oktatása rendezetlen. Dr. Winkler András a leendő „balekokhoz” szólva elmondta: „Úgy kell tanulnotok, szakemberré válnotok, hogy közben az alma matert, Sopront, a hazátokat, az emberiséget, a természetet és minden okosat, értelmeset szerető emberek legyetek.”

Sopronban az egyetemi ifjúsági ház előtti szökőkút tetején lévő hattyúnak megvan a maga komikus története. Állítólag - annak idején - egyszer egy igen szigorú professzor, tapasztalva az egyetemisták felkészültségének hiányosságait, elégedetlenségében és mérgében így szólt: „Tudják, mikor engedem át magukat a vizsgán? Majd ha tolla nő a szökőkút hattyújának!" Több se kellett a tréfára mindig - de tanulásra már nem mindig - kész diákoknak!Az éj jótékony leple alatt szépen feltollasították a kőből faragott vízimadarat, s merészen reménykedni kezdtek, így talán csak betartja ígéretét az összevont szemöldökű... A soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen is megkezdődött az új tanév. Vajon vizsga időszakokban kell-e látnunk újra, akár egyszer is, „megtollasodott" hattyút?

20 éve - Néptánc: Katari meghívás - A kapuvári verbunk bejárta Itáliát

Olaszországban töltött tíz napot nemrégiben a Kapuvár Néptáncegyüttes. A táncosok Szicília szigetén naponta bemutatták a magyar verbunkot. Az együttes szeptember végén Bagón, az országos hagyományőrző találkozón szerepel. A kapuvári hagyományőrzők olasz vakációjának első állomása Róma volt, ahol megnézték a főváros nevezetességeit. Jártak például a Szent Péter-bazilikánál és a Colosseumnál. Nápolyból késő éjjel hajóztak át Szicília szigetére és reggel érkeztek meg Palermóba. - A szigeten egy Caltavuturo nevű, ötezer lelkes, kis településen volt a szállásunk, hét országtáncosaival együtt - kezdte az élménybeszámolót Csizei Gábor, az együttes vezetője. - A falucska Palermótól körülbelül nyolcvanöt kilométerre fekszik. A felvonulást követően a hatodik nemzetközi folklór fesztivál nyitóműsorán lépett színpadra először a felnőttekből és ifjúságiakból álló csoport. A zenét a Tulipánt együttes húzta. A gálaérdekessége volt, hogy egy görög amfiteátrumra emlékeztető kőszínházban táncoltak a kapuváriak ötezer lelkes közönség előtt. A hét többi napján a sziget falvaiban adtunk műsort.Ellátogattunk Polizzibe, Cefaluba, Valladolmóba, Assi di Fusiba, Messinába. Augusztus huszadikán magyar estet tartottunk. A kapuváriak barátságot kötöttek a katari táncosokkal,melynek eredménye, hogy a közel-keleti állam kulturális minisztériumának munkatársa hivatalosan is felkérte a Kis-Rába-partiakat egy katari vendégszereplésre. Az együttes legközelebb szeptember 27—28-án Bagón, az országos hagyományőrző találkozón szerepel.

10 éve - A Rotaract Club Sopron tagjai harminc programot szeretnének megvalósítani - Ötszáz kilós segítség

Több mint ötszáz kiló alumíniumdobozt gyűjtött össze tizenegy hónap alatt a Rotaract Club Sopron, ezzel támogatják a mozgássérült Schöberl Zsófiát.Az egyetemistákból álló csoport az induló tanévre húsznál is több karitatív programot szervez. Egy zsák alumíniumdoboz négy-öt kilogramm, a Rotaract Club Sopron pedig tizenegy hónap alatt több mint ötszáz kilogrammot gyűjtött belőle. - Vizsgaidőszakban jól fogynak az energiaitalok - mosolyog Pirger Tamás,a klub alelnöke. Az egyetemistákból álló csoport a soproni mozgássérült kislánynak, Schöberl Zsófinak gyűjti a dobozokat. - Ennek a mennyiségnek a nyolcvan százaléka az egyetem kollégiumaiban kitett gyűjtőhelyekről származik, de kint voltunk a VOLT-on és befogadtunk külső támogatásokat is - mondja a Rotaract elnöke. Az összegyűjtött dobozokat visszavásárolják a gyártók és az ebből származó bevétel Zsófi gyógykezelését segíti. Pirger Tamás arról is beszámolt, hogy már erre a tanévre is összeállították programtervüket.Mintegy harminc programot szeretnénk megvalósítani, ebből több mint húsz karitatív. Szeretnénk például a gyermekotthonokat segíteni tartós élelmiszercsomagok gyűjtésével. Továbbra is vállalunk korrepetálásokat az intézeti neveltek körében, akiket kirándulásra is elviszünk. Jótékonysági bulinkon Zsófi javára gyűjtünk a Gázfröccsben szeptember 26-án, és az egyik legfontosabb tervünk, hogy bevonjuk az önkéntes segítő feladatokba a középiskolás korosztályt. Ők lesznek az Interact-csoport - vázolta terveiket Pirger Tamás.