60 éve - Hegykő vetési versenyre hívta a megye termelőszövetkezeteit

A soproni járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek elnökei, agronómusai és párttitkárai tegnap délelőtt ülést tartottak Sopronban. Az ülésen részt vett Alapfi Géza,a megyei tanács mezőgazdasági osztálya tervcsoportjának vezetője és a járási tanács vezetői. Az ülés résztvevői először megbeszélték az idei aratás és cséplés tapasztalatait. Hatvan pótkocsit várnak a soproni járás termelőszövetkezetei. Ezekre most van nagy szükség, mert az őszi cukorrépaszállítás és betakarítás ideje sürget. Nem kapták meg az egyes szövetkezetek — mint például a balfi —, az igényelt silótöltőt. Helyes volna — állapították meg —, ha mind a pótkocsik, mind a silótöltők a szükséges időre, és nem a szállítási határidő végére, vagyis december 31-re érkeznének meg. Ebben az esetben az idén már nem tudják hasznukat venni. A balfi tsz. elnöke — Tóth József — elmondotta, hogy a szállító teherautók nem járnak be a földekre. A cukorrépát a közút szélére kell szállítania a szövetkezetnek. Háromszoros munkát követel ez az eljárás. Ha a szövetkezetek gépei be tudnak járni a földekre, a teherautók is onnan vigyék el a cukorrépát Így meggyorsulna a munka, és kevesebb munkaerőt kötne le. Végül megtárgyalták az 1964. évi tervet. A járást öt kis körzetibe osztották, melynek mindegyikében négy— hat termelőszövetkezet kapott helyet. Ezek hamarosan megbeszélik, hogy a népgazdaság által adott irányszámoknak a járásra jutó feladatai közül mennyit vállal egy-egy körzet. A hegykői szövetkezet elnöke, Hipság Gyula versenyre hívta ki a járás és a megye termelőszövetkezeteit az őszi kenyérgabona optimális időn felüli elvetésére. A résztvevők a versenykihívást elfogadták, és a feltételeket a megye többi szövetkezetével is közlik.

40 éve - Divat és minőség Soproni termékek az őszi BMW-n - Szőnyeg nagydíjas fonalból

Sopron fogyasztási cikkeket gyártó két önálló vállalatának, a Szőnyeggyárnak és a Ruhagyárnak a bemutatója minden év őszén üde színfoltja a Budapesti Nemzetközi Vásárnak. Ezúttal is számos újdonsággal jelentkeznek, ugyanakkor kiállítják korábban fejlesztett, tervezett, s tartós piaci sikerrel szereplő gyártmányaikat is. A Soproni Szőnyeggyár — hagyományaihoz híven — ezúttal is kétféle technológiával készülő termékeket mutat be: a tűzött és a szőtt szőnyegcsalád legszebb tagjait. A szőtt szőnyegek között új minőség nem szerepel. Láthatják a vásárlók a Babilon nevű, polipropilén alapanyagú szőnyeget, amelynek a fonala 1980-ban BNV-nagydíjat nyert. A drágább Regina és Kalifa nevű szőnyegek természetesen magasabb minőségi kategóriát képviselnek, míg a gyapjúból gyártott Palmyra a különlegesen kiemelkedő minőségi kategóriába tartozik. Az igényesebb vásárlók igényeit kielégítve gyártja a vállalat a Líraaxminster minőségű szőnyegpadlót, amely poliakrilnitril fonalból készült, kétféle minőségben és két színállásban. Mint a vállalat kereskedelmi osztályától megtudtuk, a gyártmányfejlesztők a nyugati szőnyegtrendet figyelembe véve, az eddigi gyártmányoktól jelentősen eltérő 4 új kollekciót dolgoztak ki. Ezeket az újdonságokat az idei BNV-n láthatja először a hazai nagyközönség.A kollekciók kidolgozásakor abból indultak ki, hogy az új szőnyegpadlók harmonizáljanak a lakásokban lévő többi lakástextillel. Az újdonságok fantázianeve: Favorit, Jadem, Makrón, és Dóra. A Favorit 4 méter széles, 3 féle magasságú, struktúrmintás buklészőnyeg. A Makrón 3 méter széles velúr, szintetikus anyagból. Az ugyancsak 3 méter széles Dóra úgynevezett csúcsnyírt anyagból van. Ehhez hasonlót eddig Jugoszláviából szereztünk be, vagyis az új termék importot helyettesít. Mint köztudott, rövidesen befejeződik egy kiemelkedőjelentőségű beruházása Soproni Szőnyeggyárban. Az új kapacitás részleges beindítása révén a tűzött szőnyegekből 600 ezer négyzetméterrel, 1985-től pedig további 400 ezer négyzetméterrel többet gyárthatnak. A soproni szőnyeggyártók elmondták, hogy — megfelelő alapanyag-ellátás esetén — rövidesen teljes mértékben kielégítik a vásárlók igényeit. A Soproni Ruhagyár ezúttal teljes gyártási profilját reprezentáló bemutatót rendez Kőbányán. Bébi lányka, bakfis és női méretben főleg merész színösszeállítású, több darabból álló, egymással jól variálható modellcsoportokat állít ki. Kedvező kooperációs eredmény, hogy a modellek a Richards Finomposztógyár,a Magyar Selyemipari Vállalat és a Budaprint legújabb anyagaiból készültek. A modellek az elegáns és a sportos stílust képviselik, s egyes darabjaik színben, fazonban harmonizálnak. A soproni ruhagyártók az utóbbi időben sikerrel vettek részt több pályázaton. Az Aranygyűszű pályázaton például ,,Színek és évek”jeligéjű termék összeállításuk különdíjat kapott. A Magyar Selyemipari Vállalat különdíjának személy szerinti nyertese Fifilina Józsefné,a gyár divattervezőjé, aki fiatal nők részére készített elegáns, többrészes összeállítást piros, fehér, fekete színekből. A „City sport"jeligéjű pályamunka a Skála-Coop különdíját kapta meg. A divattervező dr. Németh Józsefné a Richards Danaida és Turpi anyagaiból fiataloknak készített több darabos tavaszi összeállítást. A szombathelyi biennálé díját nyerte el a Bébielnevezésű modellcsoport, amely a Budaprint Linz alapanyagából készült. A tervező Vranich Rozália merész, tetszetős színkombinációkat alkalmazott. A Corvin Áruház a BNV ideje alatt már forgalmazza a pingvin-márkajellel ellátott termékcsaládot amely teljes öltözéket jelent a csizmától a sapkáig. A Soproni Ruhagyár bébi, lányka és serdülő korosztálynak készített, piros, fehér, sötétkék színű steppelt dzsekivel, amelyhez Tomi-nadrág tartozik és mellény plusz steppelt nadrág összeállítással van jelen e termékcsaládban. A soproni szőnyegek, ruhaújdonságok döntő többsége piaci szempontból is univerzális termék. Újszerűségük, divatosságuk és minőségük révén bármelyik piacon megállják a helyüket.

20 éve - Vadveszély az utak mentén Győr-Moson-Sopronban

Nem az állatok, hanem az autók száma és az aszály növeli a mostani vadveszélyes időszakban a balesetek esélyét. Akárcsak tavaly, idén is gyakoriak vidékünkön az ütközések, ezért érdemes az erdők mellett óvatosan vezetni. Olvasóink jelezték, hogy a gyakori vadbalesetek miatt félnek a 83-as úton közlekedni. Győr és Tét között ugyanis erdős részeken halad a forgalom. Lassítani nehéz, mert az erőszakosabb járművek szinte leszorítják a szabályosan közlekedőt. A Kisalföldi Erdőgazdaság fővadásza szerint is érdemes mostanában az úttesten megjelenő őzektől, vaddisznóktól tartani. Törzsök Gyula lapunknak elmondta, hogy a jelzett szakasz megyénkben az egyik legveszélyesebb. És megemlítette még a Gönyű és Győrszentiván-Kertváros, a Ravazd és Pannonhalma közti részt, Dunakiliti, Rajka és Bezenye térségét. A vadbalesetek esélyét azonban szerinte nem a vadak számának növekedése fokozza. Azt a hatóságok pontosan előírják, mennyi vadat tarthat, lőhet le a vadásztársaság adott területen, ha attól eltér, több százezer forintra büntetik. Az autók száma viszont egyre gyarapodik. A vadak mozgásáért pedig az erdőközeli vállalkozói tevékenység és az aszály is okolható. Mit tehet az autóvezető, hogy az ütközést elkerülje? A vadász szerint először is komolyan kell vennie a vadveszélyt jelző táblát. Érdemes lassabban, 60-70 kilométer/órás sebességgel haladnia, akkor is, ha többen megelőzik. Az őz szeme világít, ezért ha villanást látunk, lassítsunk A vadász tanácsa szerint ne a padkaszélen, inkább a felezővonalhoz közel haladjunk. Ha átszalad előttünk egy őz vagy vaddisznó, azonnal fékezzünk, mert csapatban szoktak mozogni. Előfordulhat, hogy a vad megáll és szembenéz a sofőrrel. Ilyenkor nem szabad a kikerülésével próbálkozni, mert nem tudni, merre menekül. Érdemes megvárni, míg elmegy. Aki malacot lát, ne gondoljon arra, hogy ha elüti, könnyen hazaviheti, mert a kis vaddisznót a koca követi. És mindemellett Törzsök Gyula szerint akkor is körültekintően kell a bozótos részek mellett vezetni, ha az úton nincs vadveszélyt jelző tábla. Távol a kocsiktól Mi várható el a vadásztársaságoktól a vadbalesetek megelőzése végett? Elsőként az, hogy ahol gyakrabban mozog vad, ezt táblával jelezzék. Emellett vadgazdálkodási tevékenységük ne csalja az útra az állatokat, vagyis az autóforgalom közelében ne alakítsanak ki etetőt, itatót, dagonyázót. Lehetőleg az út mindkét oldalán komplex élőhelyet biztosítsanak, akkor a vadak valószínűleg nem akarják keresztezni a kocsik útját. És elvárható a fővadász szerint, hogy vadászatkor ne az út felé hajtsák az állatokat, az utak szegélyénél a beláthatóság miatt kaszáltassanak.