– Mindig a pedagógiai pályához állt a legközelebb?

– Az iskola a mindenem, a tanártársak, a diákok körében éreztem igazán otthon magam – foglalja össze ars poeticáját. – Kaposváron érettségiztem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem matematika–fizika szakán diplomáztam 1957-ben, és noha hívtak tanársegédnek a Műegyetemre, inkább vidéket, a győri Jedlik gépipari technikumot választottam. Magaménak éreztem József Attila sorait, igyekeztem a tanítást nem középiskolás fokon szolgálni, és ez az elv elkísért a Révai-gimnázium nyolc évében is. Igazgatói filozófiám fontos része volt a diáksport támogatása, nem véletlenül testnevelők lettek a legjobb barátaim. Különösen büszke voltam a révais Stéger László és a soproni mester, Krasznai Ferenc barátságára, hiszem, hogy e sportbarátság a két város kapcsolatait is erősítette.

Jankovits György és felesége a 65. házassági évfordulójukon.

– Munkás éveinek második időszaka az akkori megyei tanácshoz kötötte. Ma is vállalhatóan?

– Minden körülmények kö­­zött, mert az ott eltöltött huszonhárom évet közszolgálatnak tekintettem. Tizenöt évig voltam osztályvezető, nyolcat elnökhelyettesként dolgoztam, és látványosan sikerült előbbre lépni az iskolaügy, a kultúra területén. Örömmel említem a múzeumi fejlesztéseket, a filharmonikus zenekarunk működési feltételeinek javítását. Nagy tudományos sikerként volt tanítványom, Rechnitzer János vezetésével létrehoztuk a Magyar Tudományos Akadémia győri regio­nális központját. És ehhez a korszakomhoz kapcsolódik a győri színház építése is, ha nem is építő főszereplőként, de a társulat gyarapításának felelőssége, szervezése az én kevéssé hálás napi felada­­tom volt.

– Hogyan kapcsolódott bele a nyugdíjas korosztály életének szervezésébe?

– Az idős emberek életminőségének biztonsága elsősorban az anyagiakon múlik, ennek befolyásolására a nyugdíjas- szövetségen belül csak mérsékelt lehetőségeink adódtak. Miközben tizenkilenc évig voltam a nyugdíjasmozgalom meghatározó szereplője, felismertem, hogy számos más eszközzel, a közösségi élet felvirágoztatásával lehetséges az idősek életminőségén, hangulatán javítani. Ezt szolgálták sikerrel az egész évet átívelő programjaink, az ének-zene, a tánc, a kirándulások, az elő­adások, a sportrendezvények, az irodalmi pályázatok. Tizenkét évig elnökként irányítottam az országos nyugdíjasszövetséget, 2011-ben Györgyi lányom követett e szolgálatban, és szintén 12 évig látta el az elnöki tisztséget. Számomra mint alapító győri elnöknek öröm tudni, hogy az itteni utódaim Nagy Péter, Pozsgai Balázs, Vas Lászlóné Zita mind hajdani diákjaim voltak. A szövetség első negyedszázadának történetét, tanulságait a Múltidéző című háromszáz oldalas könyvemben 2013-ban adhattam át hasznosításra az utódainknak. Az utóbbi időben jöttem rá, hogy csodálatos dolog a tanítványokkal úgymond összeöregedni…

– Összegzésként mit üzen Jankovits György a huszonegyedik század közösségeinek?

– Az egyetem elvégzése utáni hatvanhat győri esztendőmben úgy tevékenykedtem, hogy ennek kamatát ma már mindenütt érzem, hiszen mostanra mindenki Gyuri bácsija lettem. A felém áradó tisztesség boldoggá tesz családom körében is. A feleségemmel hatvanhat éve vagyunk együtt a háromgenerációs családban, életet hosszabbító harmóniá­ban. Mindenki megállja a helyét a saját környezetében. Családunk sportosságát pedig nemcsak az olimpiai bajnok kajakos vő, Ábrahám Attila fémjelzi, hanem a körünkben felértékelődött mértékletes életmód is. Tettem a dolgomat életem mindhárom fontos területén, és ezek mára a sokat változó viszonyok között is vállalhatók. Viszont az igaz, hogy lelkiekben már nagyon elfáradtam. Rengeteg élményt, emléket őrzök a hosszú évtizedekből, s ha ezek eszembe jutnak, ami gyakran fordul elő, könnyekig meg tudok hatódni…