Elsősorban gyárak, telephelyek, építkezések külső védelmét biztosítja a Patent videó-távfelügyelettel, olyan területeken, objektumoknál, ahol nem megoldható vagy nem gazdaságos az állandó élőerős őrzés alkalmazása.

A modern biztonságtechnikai berendezések önmagukban passzív védelmet jelentenek, azonban a Patent videó-távfelügyelet szolgáltatásával a rendszerbe integrált kamerák segítségével aktív védelmi eszközökké válnak, lehetővé téve a valós időben történő reagálást a vészhelyzeti eseményekre.

A kamera típusától függően a videó-távfelügyelet képes azonosítani a kijelölt területre behatoló tárgyat, állatot, személyt.

A kamerák képe nem kerül folyamatosan megfigyelésre. A ki­épített biztonsági rendszerek vagy maga a kamera ad jelzést az előre beállított paraméterek alapján. Ezek lehetnek: tárgyelmozdulás, hőmérséklet-változás, behatolás stb.

A riasztás a központi diszpécserszolgálatnál jelenik meg fotó és videó formájában, megjelölve a riasztást kiváltó eseményt és területet. A diszpécser dönt arról, hogy valós veszély áll-e fenn. Amennyiben igen, indítja a percek alatt beavatkozásra képes járőrszolgálatot, értesíti az illetékes hatóságot.

Az értékek megteremtésére a vállalkozások, a vállalkozók, a kkv-k és a multinacionális cégek egyaránt komoly hangsúlyt fektetnek. Ezekre az értékekre segít vigyázni a Patent az állandóan fejlesztett, önálló értéknek is tekinthető eszköz-, szoftver- és szolgáltatásportfóliójával.

Az élőerős vagyonvédelmi munka csökkentése: a legtöbb esetben emberi munka kiváltására kiválóan alkalmas. Pontosabb, megbízhatóbb az emberi észlelésnél a videó-távfelügyelet.

A hőkamerás videó-távfelügyelet kiemelt előnyei:

• a kamerák analitikája jól konfigurálható

• képes megkülönböztetni embert, járművet, állatot

• elenyésző a téves jelzések száma

• rossz időben is kiértékelhető képet biztosít

• hosszú, egyenes szakaszok „lefedhetők” vele

• duál kamera esetében 4 Mpixel felbontású, valós idejű képet is biztosít

• kamerák kerítésszakaszhoz hozzárendelve

• riasztáskor az adott zónához tartozó kamera képe megjelenik a rendszerben

• távolról menedzselhető

• nem érzékeny a növényzet mozgására

• karbantartási igénye a legalacsonyabb

• a helyben letelepített kamera rögzítőegysége minden mozgásváltozást rögzít, ill. tárol

• az ügyfél távolról is elérheti a rendszerét (élőkép, tárolt felvételek stb.)

• távolról módosítható a védendő terület

• bármilyen meglévő telephelyi riasztóval kombi­nálható

Videó-távfelügyelet: a hőkamera számára nincs észrevehetetlen betörő

A hagyományos IP kamera képén nem minden esetben látható a betörő/betörés. Az időjárási viszonyok, nagy eső, köd, havazás stb. nehezítik a felismerést, vagy egyenesen lehetetlenné teszik azt. A hőkamera képe az időjárási viszonyoktól függetlenül látható, azonosítható képet alkot. A riasztást az okoshőkamerába integrált szoftver végzi a kijelölt védett zónák alapján.