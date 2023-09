Tíz éve: Fegyházra ítélték a gyermekgyilkos anyát

Tizennégy év fegyházra ítélték nem jogerősen a szlovákiai születésű H. Lubomira-t. A harminc éves anya öngyilkos akart lenni, ám a mínusz hét fokos hidegben magával vitte a tóba három éves, úszni nem tudó kisfiát. Lubomira, mielőtt elindult a Mosonmagyaróvárhoz közeli bányatóhoz, előbb bezárta a fürdőszobába a kisfiú német édesapját. A Tóba úgy sétált be hogy maga elé tartotta a kis Benjamint, elengedte a vízben majd sarkon fordult. Köntösben és vizesen sétált be a rendőrségre. Az anya épeszűsége még vizsgálat tárgyát képezte a tárgyaláskor, és folyamatban volt kérelme, hogy Szlovákiában folytathassa a büntetését, amire a jogerős ítélet után lehetősége is van.

Forrás: Kisalföld Archív

Húsz éve: Lecsaptak a drogfutárra

A 24 éves győri M. Balázs a környékbeli diszkókba szállította volna az egymillió forint értékű ötszáz darab amfetamin tablettát. 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat. A Kálvária utcában tartóztatták fel összehangolt akcióval a piros Opel Corsa-t.

Harminc éve: Félbeszakadt Hobo koncert

A Győri Ifjúsági házban rendezték meg a Tűzfesztivált, a Contakt Hard Swing együttes megsegítésére, akiknek a mikrobusza 600 ezer forint értékű felszerelésükkel tűz martalékává lett. Földes László azaz Hobo azonban a késés és a hangosítás miatt érkező bekiabálások és megjegyzések miatt egyszerűen félbeszakította a műsort.