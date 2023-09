– Sok érv szól a véradás mellett, de az egyik biztosan az, hogy vért adni jó, mert azzal életeket menthetünk! – válaszolta kérdésünkre Körösladányi Zsombor, akinél az iránt érdeklődtünk, miért jött el a civil szervezetek által is szervezett véradásra és nyújtotta karját immár 26. alkalommal. A Tatabányai 4X4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja és vezetője hozzátette, ők a hétköznapokban is segítenek, nem csak véradással. Civil tevékenységükkel életeket mentenek, szervezetként eltűnt személyek megkeresésében is részt vesznek. Társa, Horváth Krisztián is hasonlóképpen vélekedik, ahol csak lehet, segítenek a bajba jutott embereken. Krisztián a 20. véradásnál tart.

A Tatabányai 4X4 Terepjárós és Polgári védelmi és ÖTE véradói, középen Zigó Jana a Magyar Vöröskereszt munkatársa. Fotók: Kiss T. József

Gulyás Barbara éppen ottjártunkkor adott vért. „Éppen csak 18 éves voltam, amikor először adtam vért, korábban nem is lehetett volna, hiszen csak nagykorú adhat vért. Szeretek segíteni az embereken, egy kis időt mindenki áldozhat erre a szabadidejéből. Ez a mostani a 26. véradásom, biztatok mindenkit a véradásra, hiszen semmibe nem kerül, aki csak tud, jöjjön vért adni. A Civil Véradáson több tatabányai civil szervezet tagjai is részt vettek, többek között a Turul Miners’ Sportegyesület soraiból és a tatabányai Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársai is.

György Gabriella tatabányai diáklány először nyújtotta a karját, nemrég töltötte be a 18. életévét. Szeret segíteni másokon, hogy szükség esetén legyen elegendő vér vagy vérkészítmény, amihez ő is hozzájárul.

György Gabriella tatabányai diáklány először adott vért.

„Célunk, hogy önkénteseinken keresztül megtaláljuk az első véradókat, a rendszeres véradókat, hogy a vér mint készítmény is stabilan álljon az egészségügy rendelkezésére. A civilek már 9. alkalommal kapcsolódnak be a véradás szervezésébe. Örvendetes, hogy a legutóbbi tatabányai Civil Véradáson 31 sikeres donáció történt, ezek közül 6 fő első alkalommal adott.

A „kampányuk arca” Komárom-Esztergom vármegyében a Quack zenekar, amely együttes A Dal című televíziós zenei tehetségkutató döntőjében, az élő adásban is szerepelt és az együttes országos ismertségre tett szert. A Quack zenekar zenéjével, szövegeivel, előadásmódjával vonzza a fiatalokat. Lőrincz Álmos, a zenekar frontembere jó példát mutatva mindenkit bátorított a véradásra.

Zigó Jana, a Magyar Vöröskereszt vármegyei véradószervezetének koordinátora elmondta, sikeres volt a szervezés, 31 fő adott vért. Felhívta a figyelmet, minden 18. életévét betöltött fiatal adhat vért egészen 65 éves koráig.